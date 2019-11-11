Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что якобы любит Украину, но ненавидит ее жителей, которых называет "б*ндеровцами".

Абсурдное заявление выдал он в эфире передачи "Судьба человека" на КремльТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне говорят: "Почему ты так говоришь об Украине?" Да я обожаю Украину! У меня бабушка с дедушкой окончили Харьковский авиационный институт, у меня до сих пор тетка в Горловке живет, невозможно вывезти", – высказался он.

Соловьев сделал странное заявление о любви к Украине Газета.ру

Соловьев также заверил, что не отделяет народ Украины от народа России. "Мы все единый, гигантский советский народ", — озвучил он.

"Но я б*ндеровцев ненавижу и я нац*стов ненавижу. Шестерых моих родных живыми закопали в землю во время войны только за то, что они евреи. Поэтому когда я этих всех вижу и слышу, этот затаенный антисемитизм вдруг проявляется в XXI веке в современной Украине", – добавил он в духе российской пропаганды.

Внимание! Видео содержит пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев предложил разделить Украину между Россией, Венгрией и Польшей.

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