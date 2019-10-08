Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев дерзко ответил на призыв президента России Владимира Путина не критиковать Украину.

Он заявил, что в эфире своего шоу на канале "Россия 1" говорит об Украине "только правду". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Наша политика очень простая: мы говорим правду. Если она обижает кого-то из наших украинских телезрителей, то это тоже неплохо – заставляет их одуматься и посмотреть на себя другими глазами. <…> Плюс Украина – это же альтернативная реальность. Она за нас отрабатывает те пути, которыми мы, к счастью, не пошли", – сказал Соловьев.

Он добавил, что продолжит обсуждать политику Украины.

Соловьев взъелся на Путина из-за Украины КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева огрызнулась на Путина из-за Украины и заявила, что говорит только правду.

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