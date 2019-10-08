Главная Новости
8 октября • обновлено в 08:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Соловьев взъелся на Путина из-за Украины

7.8т Читать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев дерзко ответил на призыв президента России Владимира Путина не критиковать Украину.

Он заявил, что в эфире своего шоу на канале "Россия 1" говорит об Украине "только правду". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Новости
"Вся Украина будет нашей": Соловьев рассказал, как Россия воспользуется "формулой Штайнмайера"

"Наша политика очень простая: мы говорим правду. Если она обижает кого-то из наших украинских телезрителей, то это тоже неплохо – заставляет их одуматься и посмотреть на себя другими глазами. <…> Плюс Украина – это же альтернативная реальность. Она за нас отрабатывает те пути, которыми мы, к счастью, не пошли", – сказал Соловьев.

Он добавил, что продолжит обсуждать политику Украины.

Соловьев взъелся на Путина из-за Украины

Соловьев взъелся на Путина из-за Украины

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева огрызнулась на Путина из-за Украины и заявила, что говорит только правду.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Соловьев Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
63
37
Смешно
1
Интересно
1
Печально
17
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вечерний мудозвон звенит мудями.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Соловьеб,путлера не уважает... На нары его
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Почтальон Печкин, ОНИ ПЕДЕРАСТЫ ОБА!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Галич Станіслав
Галич Станіслав
Свобода слова у паРашці, .улі ви думали - пуйло чесним журнашлюхам - не указ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel