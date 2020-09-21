В деле отравления Навального, когда все ведущие европейские политики фактически прямым текстом обвиняют Кремль в покушении на убийство главного российского оппозиционера способом, особо опасным для жизни многих людей, ответ Кремля выглядит крайне неубедительным и каким-то суетливым.

Простое "это не мы" смотрится как-то по-детски жалобно. Заявление спикера Володина, что за отравлением Навального "стоят спецслужбы иностранных государств", мотивом которых было ввести санкции против России, уже лучше, но только на безрыбье. Поскольку тут же параллельно раздается общий хор, что "санкции в любом случае введут", поскольку "им причина не нужна".

И вот тут на помощь приходит Соловьев, на сей раз в своем ютуб-канале, который "вечерний М." ведет явно из студии, расположенной рядом с той, откуда извергаются постоянные потоки соловьиного помета на государственном ТВ. То есть личный ютуб-канал "Соловьев LIVE" фактически финансируется из госбюджета. Ну, это так, детали…

Так вот, на этом ютуб-канале Соловьев провел "расследование" покушения на Навального и выдвинул версию, что Навального пытались убить его же коллеги по ФБК. Сотрудников ФБК Соловьев так и называет – "преступная группировка". Мотив этой "преступной группировки" очевиден Соловьеву и его подручным – "политологу" из Германии Александру Сосновскому и известному провокатору, инициатору первого уголовного дела против Навального, Сергею Карнаухову. Ведь ясно же, что Навальный им надоел, не мог не надоесть за столько лет совместной работы. Вот и решили коллеги от него избавиться и освободить место для другого протестного лидера.

Правда, тут у подручных Соловьева случились разногласия. Сосновский считает, что на место Навального "преступная группировка" наметила Любовь Соболь, а Карнаухов убежден, что это Ходорковский место под себя расчищает.

В своих грёзах Соловьев видит себя не просто цепным псом режима, который облаивает его врагов. Ему мечтается, что он возглавляет СМЕРШ, или того лучше опричнину, которая властна карать любого не только из оппозиции, но и из власти. Поэтому он надевает на себя лицо Вышинского и задает вопросы:

- А кто крышует всю эту операцию?

- А почему до сих пор не возбуждено дело против этой преступной группировки?

- А как Навальный оказался в Томске? Кто ему продал билет?

У аудитории Соловьева должно сложиться впечатление, что и в ФСБ и в генпрокуратуре и на транспорте засели предатели, и только Соловьев может вывести их на чистую воду и спасти Россию.

Соловьев – субстанция текучая. В каждой новой ситуации эта субстанция принимает новый облик. Нет ни малейших сомнений, что после краха режима он будет в первых рядах борцов за депутинизацию страны. Получится у него или нет – это вопрос. Но то, что он очень постарается – это точно.