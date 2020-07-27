Соловьев нашел "украинский след" в протестах в Хабаровске: ему ответили

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что за массовыми протестами в Хабаровске, которые не утихают уже третью неделю, якобы стоят украинские активисты. По его словам, они хотят "развалить Россию", отделив этот край.

Своими размышлениями по этому поводу скандальный телеведущий поделился на личном Telegram-канале, заявив, что украинцы даже якобы начали специально спланированную акцию для раскачивания ситуации в регионе.

"Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию – призывают к отделению края. Акция Bot-net в сети – это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России. Распространяют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как "Зеленый Клин". Название, которое использовали для этих земель в XIX – начале XX веках переселенцы из Украины", – поделился своим беспокойством Соловьев.

Кроме того, его возмутило, что некоторые люди якобы увидели сходство между флагами Украины и Хабаровского края.

"Протесты в Хабаровске объясняют пробуждением "кода нации", и это объясняет, что вышедшие на улицы хабаровчане – истинные украинцы. А протесты – ни что иное, как Майдан. Украинские пользователи всерьез рассуждают, что им нужно вернуть свои земли. За счет публикаций об "украинских истоках" на Дальнем Востоке, блогеры наращивают просмотры. Часто в социальных сетях мелькает фраза: "Хабаровск – это Украина". Что по сути – неприкрытый призыв к развалу России", – продолжил накручивать россиян пропагандист.

Украинские пользователи сети с юмором отреагировали на слова Соловьева и устроили ему троллинг под постом журналистки Янины Соколовой.

"Кстати да... "Хабаровск – это Украина", "Думаю, пора переписывать гимн: не "От Сяна до Дона", а от Черного до Желтого или Японского моря! Боже, береги Украину!", "Вот у Соловья рвануло!", "Даже по названию видно, что это Украина: Хабаровск, а не Взятовск", "Огонь! А что? Пускай будет!", "Зеленый Клин наш!", "Хабаровская народная республика", "Ну, если так хотят ,то мы не против", – шутят над Соловьевым в комментариях украинцы.

Напомним, ситуация в Хабаровске по состоянию на 27 июля по-прежнему напряженная. Как сообщается на Telegram-канале Znak.com, на центральной площади возле здания правительства региона снова собрались несколько тысяч протестующих. Люди скандируют "Путина в отставку!" и "Путина под суд!".

Акции протеста в Хабаровске не утихают уже третью неделю Telegram-канал Znak.com

Люди протестуют против задержания экс-губернатора Сергея Фургала Telegram-канал Znak.com

Поддержать людей в город приехал музыкант и политик Сергей Шнуров. Кроме того, он заявил о намерении снять фильм о хабаровских протестах для своего канала RTVI.

Сергей Шнуров приехал на встречу с митингующими в Хабаровске Telegram-канал Znak.com

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