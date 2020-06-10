Соловьев набросился на Ефремова после смертельного ДТП. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев посвятил эфир своей передачи смертельному ДТП на Смоленской площади в Москве, которое устроил актер Михаил Ефремов.

Телеведущий назвал Ефремова "мерзавцем", "подонком" и "гражданином убийцей". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Соловьев LIVE" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца", – заявил Соловьев, комментируя ДТП.

Соловьев набросился на Ефремова после смертельного ДТП

Кроме того пропагандист сказал, что Ефремов на самом деле не раскаялся, а это всего лишь "игра".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что многие российские звезды отреагировали на смертельное ДТП в Москве, виновником которого стал актер Михаил Ефремов.

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