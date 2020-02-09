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9 февраля • обновлено в 18:11
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Если Путин уйдет досрочно: Соловей рассказал о будущем России

3.7т
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Если президент России Владимир Путин уйдет со своего поста досрочно, в стране начнется кризис, но гражданской войны не будет.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, гораздо важнее, кто окажется у власти после Путина – реалистическое правительство или кремлевские силовики.

"После ухода Путина ничего апокалиптического в России не случится. Будет политическая сумятица, кризис. Внесение поправок в российскую Конституцию – это начало политического кризиса. Система госуправления ставится под сомнение. Кризис приобретет открытые формы, но к гражданской войне это не приведет", – уверен политолог.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Правда.ру

По его словам, критически важен вопрос – кто потом окажется у власти в России после Путина.

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"Сейчас этого предсказать невозможно. Если будет более-менее реалистическое правительство, оно урегулирует отношения с Украиной и с окружающим миром. Не внешняя политика будет для него приоритетом, а решение внутренних задач. Однако в Кремле есть люди, гораздо более опасные для мира, чем Путин. Это силовики, и власть может оказаться в их руках", – подытожил Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Леонида Радзиховского, Путин больше не будет баллотироваться на президентских выборах и может уйти со своего поста раньше 2024 года.

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Автор
Катерина Иванова
Персоны
Владимир Путин Валерий Соловей
Место
Россия
Тег
Новости России
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
БЫЛО 52 МЛН. УКРАИНЦИВ, А СТАЛОСЬ - 37 МЛН. ЦЕ ГЕНОЦИД ЧИ ГОЛОДОМОР????
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, тебе не надоело мусолить это интервью, которое этот долбодятел тебе дал две недели назад? Нация д*билов.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шо это за Соловей??Где вы их выкапываете ?Я про него не слышал,хотя слышал много кого.
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