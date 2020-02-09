Если Путин уйдет досрочно: Соловей рассказал о будущем России

Если президент России Владимир Путин уйдет со своего поста досрочно, в стране начнется кризис, но гражданской войны не будет.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, гораздо важнее, кто окажется у власти после Путина – реалистическое правительство или кремлевские силовики.

"После ухода Путина ничего апокалиптического в России не случится. Будет политическая сумятица, кризис. Внесение поправок в российскую Конституцию – это начало политического кризиса. Система госуправления ставится под сомнение. Кризис приобретет открытые формы, но к гражданской войне это не приведет", – уверен политолог.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев Правда.ру

По его словам, критически важен вопрос – кто потом окажется у власти в России после Путина.

"Сейчас этого предсказать невозможно. Если будет более-менее реалистическое правительство, оно урегулирует отношения с Украиной и с окружающим миром. Не внешняя политика будет для него приоритетом, а решение внутренних задач. Однако в Кремле есть люди, гораздо более опасные для мира, чем Путин. Это силовики, и власть может оказаться в их руках", – подытожил Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Леонида Радзиховского, Путин больше не будет баллотироваться на президентских выборах и может уйти со своего поста раньше 2024 года.

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