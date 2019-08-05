"Солдаты в бомбоубежище": появились подробности взрывов на военных складах в России

Территория военной части №74008 в Ачинском районе Красноярского края, что в России, где днем 5 августа взорвались боеприпасы, оцеплена, солдаты прячутся в бомбоубежище.

Об этом пишут авторы российского телеграм-канала Mash, добавив, что пожар от взрывов боеприпасов ликвидируют специальные воинские подразделения и техника (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Скриншот телеграм-канала Mash

Их источники в экстренных службах сообщили, что во время первого взрыва на военном складе солдаты-срочники переносили снаряды 152 мм. Четверо военнослужащих сейчас в больнице. Одному из них осколком пробило колено, у другого задета голень и поврежден глаз, еще у двоих — ожоги.

Первыми после взрыва эвакуировали 10 человек — жителей поселков Каменки и Малый Улуй. Они находились ближе всего к месту ЧП — врачи доставили их в больницу города Назарово, осмотрели и отпустили домой.

По сообщению местных властей, около 11 тыс. человек эвакуируют из районов вблизи воинской части.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России загорелся военный полигон, началась серия взрывов.

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