Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Солдаты в бомбоубежище": появились подробности взрывов на военных складах в России

1.4т Читать материал на украинском

Территория военной части №74008 в Ачинском районе Красноярского края, что в России, где днем 5 августа взорвались боеприпасы, оцеплена, солдаты прячутся в бомбоубежище.

Об этом пишут авторы российского телеграм-канала Mash, добавив, что пожар от взрывов боеприпасов ликвидируют специальные воинские подразделения и техника (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Скриншот телеграм-канала Mash

Скриншот телеграм-канала Mash

Их источники в экстренных службах сообщили, что во время первого взрыва на военном складе солдаты-срочники переносили снаряды 152 мм. Четверо военнослужащих сейчас в больнице. Одному из них осколком пробило колено, у другого задета голень и поврежден глаз, еще у двоих — ожоги.

Новости
В России прогремели взрывы на военных складах: момент попал на видео

Первыми после взрыва эвакуировали 10 человек — жителей поселков Каменки и Малый Улуй. Они находились ближе всего к месту ЧП — врачи доставили их в больницу города Назарово, осмотрели и отпустили домой.

По сообщению местных властей, около 11 тыс. человек эвакуируют из районов вблизи воинской части.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России загорелся военный полигон, началась серия взрывов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрывы на складах в Красноярске
Место
Россия Красноярск
Теги
Новости России взрывы взрывы на складах
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
правый сектор красиво работает
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ответка прилетела за украинские склады
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Обязательно надо, что бы весь Кремль с Мацкве взорвались.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel