Россия не начнет ядерную войну. ни даже крупный локальный вооруженный конфликт, потому что у страны нет на это возможностей.

Такое мнение в интервью "Гордону" высказал сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ, бывший разведчик Юрий Швец.

"Никакой войны не будет. У Путина нет военных ресурсов ни для ядерной войны, ни для крупного локального вооруженного конфликта. Приведу лишь один пример. По оценкам американских военных экспертов, главная проблема стратегических ядерных сил России – это технологическая отсталость в процессе их производства, которая не позволяет исключить негативное влияние человеческого фактора. Выражаясь понятным языком, с роботами в РФ дело плохо, приходится многое делать руками, а руки – сами знаете, откуда растут", – пояснил он.

Владимир Путин

Швец подчеркнул, что в России плохо обстоят дела практически с каждой из сотен ракет, установленных и на подводных лодках, и под землей.

"Об обычных видах вооружений я даже не говорю. Все ушло в песок "Путемкин лэнда", как назвали путинскую Россию на недавней конференции по безопасности в Мюнхене", – добавил экс-разведчик.

Швец заверил, что Путин не развяжет войну и может грозить только нарисованными мультиками. К тому НАТО в рамках учений Defender Europe ввезло в Польшу и Прибалтику около 20 тысяч военной техники.

"Это включает отработку применения тактического ядерного оружия против вероятного противника (догадайтесь с трех раз, кто этот противник). Так что забудьте про войну. Видимо, "преемники" недели две назад это уже поняли, поэтому теперь пугают уже не реальной, а гибридной войной. Но это уже смешно. Гибридная война имеет смысл только в том случае, если она внезапна. А если этой войной грозятся за несколько месяцев, то это очередной кремлевский мультик", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия использует береговые средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мешать кораблям НАТО, которые приближаются в Черном море к незаконно аннексированному Крыму, вести разведку.

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