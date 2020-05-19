Сокурсник Путина рассекретил его возможную болезнь

Здоровье президента России Владимира Путина в последнее время сильно пошатнулось, а его болезнь, возможно, связана с "головой и психикой". Более того, в следующем году его якобы может даже не стать.

Об этом в интервью "Гордону" заявил бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, который более 25 лет проживает в США и стал там аналитиком бизнес-разведки.

"Если внимательно прислушаться и правильно интерпретировать те активные мероприятия, которые через них поступают из Кремля, судя по всему, там то ли болезнь Паркинсона, то ли Альцгеймера. Единственное, что уверенно люди называют – в следующем году его не будет", – сказал он.

Юрий Швец и Владимир Путин

По словам Швеца, болезнь российского лидера, скорее всего, должна быть "очень быстротечной". При этом он отметил, что болезни Альцгеймера или Паркинсона развиваются не так быстро.

"Но тот же "Новичок" и прочие штучки – у них же их сотни. И какие у них есть способы. Если через повара в гомеопатических дозах каждый день, за завтраком и за ужином, – вот тебе и овощ через несколько месяцев", – сделал вывод бывший сокурсник главы РФ.

Он предположил, мол, вероятно, поэтому Путин сейчас и "сидит в бункере". Но отметил, что не знает, какие врачи лечат российского президента – отечественные или иностранные. Ведь последних он может опасаться из-за недоверия.

"Здесь трудно судить... Американцам он доверять не будет. Евреям, Израилю – вполне возможно. Потому что с Нетаньяху они очень похожи: и у того проблемы с коррупцией, и у этого. Как близнецы-братья. Как-то они притерлись друг к другу. Потому, как говорится, credible – "вызывает доверие", – подытожил Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеграм-канал "Кремлевский мамковед", который часто публикует инсайды из Администрации президента, проинформировал о о плохом состоянии здоровья главы РФ Владимира Путина.

Также в сети появилось новое фото президента России Владимира Путина, на котором у того непривычно болезненный вид. Снимок, сделанный после его игры в хоккей с белорусским коллегой Александром Лукашенко, быстро разлетелся в соцсетях и вызвал бурное обсуждение.