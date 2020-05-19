Глава России Владимир Путин больше не исполняет обязанности системы сдержек и противовесов всех существующих в стране кланов, а самоустранился от прежней линии правления и утратил роль так называемого Акелы.

Об этом в интервью "Гордону" заявил его сокурсник по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец. По его словам, сегодня, вместо того, чтобы быть решением, "Путин превратился в проблему".

"Все: "Акела промахнулся". Вы же видите, что страна брошена на самотек. Он сам это отпустил. Сейчас основные борцы – это Сергей Собянин в Москве, губернаторы в регионах. А этот так, где-то там, он уже никто, балласт. И тем более, они понимают, что главная из проблем, которую можно решить – снятие санкций – пока Путин при власти решена не будет", – поделился он мнением.

Путин и Швец

Швец выразил сомнение в том, что кто-то из указанных "монстров" – противников главы РФ – осмелится сам, или же другие позволят кому-то из них сесть на пост Путина. Но при этом отметил, что единственным нормальным среди таких кандидатов является нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

"Потому что все они монстры: любой из них. Поэтому Ляпкин-Тяпкин – традиционное российское решение. Таким был в 1924-м Сталин. Таким же был Хрущев. Планировался на два года Ляпкин-Тяпкин Брежнев. Но там доигрались, уже дошли до ручки, деваться некуда – вынуждены были назначить Горбачева. Хотя уже поздно... Путин – он же тоже был Ляпкин-Тяпкин. Вы хотите узнать, кто такой Путин был в 99-м году? Посмотрите на Медведева. Поэтому Собянин. Он нормальный", – резюмировал Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Дмитрий Орешкин выразил убеждение, что мэр Москвы Сергей Собянин может составить реальную конкуренцию главе России Владимиру Путину на ближайших выборах.

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