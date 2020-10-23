В Индии проводятся соревнование по поеданию перцев чили. Победителем конкурса выходит тот, кто подряд сможет съесть большее количество его стручков. Пару лет назад, текущий чемпион решил поставить абсолютный рекорд и так поставил его. Уже не помню сколько ему удалось принять этих перчин, но рекорд засчитали, после чего его переехало Колесо Санасары и его душа перевоплотилась в ланкийского краснозадого перцееда.

Странный рекорд, странное достижение и главное, оно не имеет никакого смысла. Но таких вещей люди исполнили вагон и маленькую тележку. Причем, некоторые достижения, изначально имели какой-то смысл, но в процессе их реализации, смысл был сначала утерян, а потом и вовсе ушел в пучины абсурда. Речь идет о спортивных достижениях.

Вот пускай каждый себе ответит на вопрос о том, что дает спорт? И наверное каждый ответит – здоровье. Причем, этот ответ будет логичным и правильным. Когда закончится эпопея с пандемией, мы вернемся в свои спортклубы и качалки, чтобы свой тонус держать в норме. Но вот когда речь заходит о рекордах, тут все может измениться.

Хорошо, люди испытывают возможности организма, доходя до их предела. Это уже с трудом, но как-то воспринимается. Вот чудак угробил свою жизнь для того, чтобы прыгнуть на два с чем-то метра или в длину, на сколько-то там метров. Этому он подчинил все и наконец – прыгнул. И что? А если он все это делал всю жизнь и не смог перепрыгать рекорд, что тогда?

Очевидно, что где-то здесь – теряется смысл всего этого, поскольку мне и тебе, здоровье и тонус нужны не сами по себе, а для того, чтобы это давало возможность жить полноценной жизнью и на все у тебя хватало духу. Если же ты слил свою жизнь в унитаз ради рекорда, причем – изнуряя себя сверх всякой меры, то тут уже смысл теряется полностью, но можно шагнуть еще дальше.

Сочинская олимпиада стала "апофигеем" и дном абсурда, поскольку российские спортсмены накачивались анаболиками до такой степени, что продлись мероприятие дольше, можно было бы наблюдать картины из абсурда Ионеску "Носорги", когда под действием препаратов, спортсмены стали бы превращаться в новый вид животных.

Но и это еще не все. Чтобы скрыть следы употребления этой дряни, были мобилизованы силы ФСБ, которые ночами подменяли баночки с мочой и коробочки с калом – анализы спортсменов. Вдумаемся, майоры и полковники спецслужбы, некогда считавшейся элитой и голубой кровью, ночью крадутся, пряча содержимое унитазов. Да если бы кагэбэшники узнали, чем занимаются их потомки, они бы в гробах пропеллерами крутились бы. Хотя, они и так там крутятся. Может не там, а на больших сковородах в аду, но от этого известия они уподобились бы турбине А-380 на форсаже.

И вот вернемся еще раз к тому вопросу о спорте и его смысле. Где он в данном случае? Нету его и близко. И по большому счету, огромное количество людей занималось и занимается настолько тупой чушью, что тот индус, умерший от передоза перца, кажется не таким уж и конченым.

Нечто подобное происходит в РФ прямо сейчас. Российская пресса сообщает о том, что Газпром надеется поставить в Европу до 170 миллиардов кубов газа. В общем это – не хорошо и не плохо, тем более, что надежда умирает последней. Но в прошлом году тот же Газпром поставил 200 миллиардов кубов. Любой вменяемый человек скажет, что налицо падение спроса на газ и что надо сверлить новую дырочке на поясе, чтобы удобнее было его затягивать.

Но ничего подобного. Эта же пресса бодро рассуждает о том, когда может быть достроен газопровод "Северный поток-2". Просто на минуточку, 200 миллиардов, без малейших проблем, были поставлены при отсутствии этого газопровода, а это значит, что поставить 170 – вообще не проблема. Плюс к тому, динамика-то отрицательное и не факт, что такое количество кто-то купит и что дальше спрос не будет падать до 150, 120 и ниже. Но газопровод строить надо. Это – тема №1.

Это как раз та суета, как с поеданием перца или рекорд на длительность издавания звука, нетрадиционной частью тела спортсмена. Но этим вопросом усиленно занимается руководство пока еще самой крупной, по площади, страны мира. Хотя, это же руководство поручило своим спецслужбам носиться с баночками с мочой и коробочками с калом. Так что – ничего удивительного в этом нет.

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