Собственник виллы, которую в Германии арендовал Навальный, обвинил пропагандистов РФ во вранье

Пропагандисты российского телеканала "Россия 1" попали в дом, который в Германии после лечения снимал оппозиционер Алексей Навальный, обманом.

Об этом "Дождю" рассказал собственник той виллы, однако его имя телеканал не называет. По словам собеседника, представители ТВ представились туристами из Бельгии.

Мужчина отметил, что съемочная группа арендовала виллу на выходные, а автор сюжета Анастасия Попова использовала французскую фамилию Боурт. Также съемка велась скрытой камерой. Он утверждает, что не знал, что они журналисты.

Владелец жилья намерен обратиться в правоохранительные органы. В то же время глава избирательных штабов Навального Леонид Волков пояснил, что такая съемка запрещена в Германии и является уголовным преступлением.

В сюжете телеканала говорилось, что аренда дома превысила 30 тысяч евро, однако бизнесмен и друг оппозиционера Евгений Чичваркин заверил в комментарии РБК, что сумма завышена. Реальная стоимость, по его словам, составила 15 580 евро, а проживание он оплатил лично.

Ранее российские пропагандисты показали дом, в котором, как они утверждали, проживал Навальный. Тогда отмечалось, что здание может быть расположено в городе Ибах на горном массиве Шварцвальд. Сам политик при этом не опровергал сообщений СМИ о своем нахождении в Ибахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Навального отравили 20 августа 2020 года в самолете, летевшем в Москву из Томска. В Омске его экстренно госпитализировали, а спустя два дня оппозиционер был доставлен в клинику Charité в Германии, где он находился до своей выписки 23 сентября.

В Россию Навальный вернулся 17 января. На паспортном контроле в аэропорту он был задержан, а на следующий день – арестован. 2 февраля оппозиционер получил приговор – 3,5 года в колонии общего режима.