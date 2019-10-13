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13 октября • обновлено в 08:42
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"Соблазняет Донбассом": Пионтковский рассказал, как Путин собрался обмануть Зеленского

1.9т Читать материал на украинском

Президента России Владимира Путина уличили в том, что он пытается соблазнить руководство Украины возвращением оккупированного Донбасса.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, он будет создавать видимость, что уходит из этой территории и отдает ее назад Украине, чтобы та могла восстановить свою территориальную целостность.

Владимир Путин и Донбасс

Владимир Путин и Донбасс

"На самом деле Путин намерен впихнуть раковую опухоль "Л/ДНР" в политическое поле Украины, ничего в ней не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих. "Их ведь там нет". Так он хочет создать внутри Украины совершенно легальный с точки зрения нового украинского закона об особом статусе военный плацдарм для дальнейшего завоевания. Путину и дальше нужна вся Украина и ее полное подчинение", – уверен политолог.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса. Российское издание "Известия" утверждает, что это должно состоятся в ближайшее время.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Андрей Пионтковский Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости России Донбасс Новости Донбасса
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
пионтковский..а чо Россия разве ещё не рухнула?????А помнишь три года как ты тут нам это обещаешь)))))))))))))))))))))))
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ПУТИН ОТСОСИ!!!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, Тьфу те в нос(23 раза)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, +100500
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