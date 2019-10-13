"Соблазняет Донбассом": Пионтковский рассказал, как Путин собрался обмануть Зеленского

Президента России Владимира Путина уличили в том, что он пытается соблазнить руководство Украины возвращением оккупированного Донбасса.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, он будет создавать видимость, что уходит из этой территории и отдает ее назад Украине, чтобы та могла восстановить свою территориальную целостность.

Владимир Путин и Донбасс

"На самом деле Путин намерен впихнуть раковую опухоль "Л/ДНР" в политическое поле Украины, ничего в ней не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих. "Их ведь там нет". Так он хочет создать внутри Украины совершенно легальный с точки зрения нового украинского закона об особом статусе военный плацдарм для дальнейшего завоевания. Путину и дальше нужна вся Украина и ее полное подчинение", – уверен политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса. Российское издание "Известия" утверждает, что это должно состоятся в ближайшее время.

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