Собчак выразила свое отношение к жадному Путину упругими ягодицами. Фото

Известная телеведущая Ксения Собчак раскритиковала президента России Владимира Путина за отказ выделить материальную помощь на поддержку граждан в период пандемии коронавируса COVID-19.
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В Instagram она опубликовала фото своих ягодиц, написав, что Россию ждет "еще большая ж*па" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Владимир Путин и Ксения Собчак
"Итак, представим, что коронавирус – это печенеги. Вот они напали на Россию и терзают ее. А у России есть 500 млрд долларов, но тратить их мы не решаемся. Потому что "вдруг будет еще хуже?" Хуже будет. Но уже после этой эпидемии, когда будет ясно, что у нашей и так не особо сильной и нефтеориентированной экономики нет никаких ресурсов на восстановление", – подчеркнула Собчак.
Она привела пример Италии, Испании, Германии, Франции, США и Великобритании, которые выделяют из бюджета огромные суммы нуждающимся гражданам.
"Про Японию, выделившую 20% ВВП пострадавшему бизнесу при 9 смертях от коронавируса, я вообще молчу", – отметила телеведущая.
"Так что настоящая ж*па ожидает нас, когда мы наконец выйдем из карантина и всеобщей муд*вой паники, и ж*па эта будет гораздо более неприятной, чем на этом фото", – добавила она.
Instagram Ксении Собчак
Давайте возьмем предложенные нам сравнения за основу. Итак, представим ,что Коронавирус-это Печенеги. Вот они напали на Россию и терзают ее. А у России есть 500 млрд долларов,но тратить их мы не решаемся. Потому что "вдруг будет еще хуже?" Хуже-будет. Но уже после этой эпидемии,когда будет ясно ,что у нашей и так не особо сильной и нефтеориентированной экономики нет никаких ресурсов на восстановление. Мы часто слышим про патриотизм и любовь к государству. Но государство для того и существует,чтобы помогать в тех ситуациях,когда индивидуально люди справятся не могут. Вывозить своих соотечественников из-за рубежа,простить налоги если не хочешь компенсировать зарплаты и убытки,и уж точно не заниматься регуляцией цен на имбирь и чеснок ,прекрасно осознавая ,к чему приводят насильственные регуляторы в экономике. Мы очень любим соревноваться с Западным миром -для сравнения в карусели я привела пример как "деградирующие" страны запада поддерживают своих граждан. Про Японию,выделившую 20%(!!!) ВВП пострадавшему бизнесу при 9 смертях от короны я вообще молчу. Ничего личного,просто посмотрите эти цифры в карусели(((⏩⏩⏩ Так что настоящая жопа ожидает нас когда мы наконец выйдем из карантина и всеобщей мудовой паники, и жопа эта будет гораздо более неприятной,чем на этом фото(((.... P.S если вы живете заграницей пишите у вас как обстоят дела с госменеджментом кризиса.
Как сообщал OBOZREVATEL, мем о печенегах родился из высказывания Путина 8 апреля во время селекторного совещания. По его словам, Россия не раз проходила через серьезные испытания, мол, и печенеги ее терзали, и половцы.
"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал он.
Однако, набеги печенегов на Киевскую Русь прекратились в 1036 году, когда их войска были разбиты под Киевом князем Ярославом. Половцы же нападали на Русь с XI до XIII века. В свою очередь, Русское царство начало так называться только в 1547 году, а Россией - аж в 1654. И даже княжество Московское начало развиваться в середине ХIII века.
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