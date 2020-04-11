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11 апреля • обновлено в 14:38
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Собчак выразила свое отношение к жадному Путину упругими ягодицами. Фото

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Известная телеведущая Ксения Собчак раскритиковала президента России Владимира Путина за отказ выделить материальную помощь на поддержку граждан в период пандемии коронавируса COVID-19.

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В Instagram она опубликовала фото своих ягодиц, написав, что Россию ждет "еще большая ж*па" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир Путин и Ксения Собчак

Владимир Путин и Ксения Собчак

"Итак, представим, что коронавирус – это печенеги. Вот они напали на Россию и терзают ее. А у России есть 500 млрд долларов, но тратить их мы не решаемся. Потому что "вдруг будет еще хуже?" Хуже будет. Но уже после этой эпидемии, когда будет ясно, что у нашей и так не особо сильной и нефтеориентированной экономики нет никаких ресурсов на восстановление", – подчеркнула Собчак.

Она привела пример Италии, Испании, Германии, Франции, США и Великобритании, которые выделяют из бюджета огромные суммы нуждающимся гражданам.

"Про Японию, выделившую 20% ВВП пострадавшему бизнесу при 9 смертях от коронавируса, я вообще молчу", – отметила телеведущая.

"Так что настоящая ж*па ожидает нас, когда мы наконец выйдем из карантина и всеобщей муд*вой паники, и ж*па эта будет гораздо более неприятной, чем на этом фото", – добавила она.

Собчак выразила свое отношение к жадному Путину упругими ягодицами

Instagram Ксении Собчак

Давайте возьмем предложенные нам сравнения за основу. Итак, представим ,что Коронавирус-это Печенеги. Вот они напали на Россию и терзают ее. А у России есть 500 млрд долларов,но тратить их мы не решаемся. Потому что "вдруг будет еще хуже?" Хуже-будет. Но уже после этой эпидемии,когда будет ясно ,что у нашей и так не особо сильной и нефтеориентированной экономики нет никаких ресурсов на восстановление. Мы часто слышим про патриотизм и любовь к государству. Но государство для того и существует,чтобы помогать в тех ситуациях,когда индивидуально люди справятся не могут. Вывозить своих соотечественников из-за рубежа,простить налоги если не хочешь компенсировать зарплаты и убытки,и уж точно не заниматься регуляцией цен на имбирь и чеснок ,прекрасно осознавая ,к чему приводят насильственные регуляторы в экономике. Мы очень любим соревноваться с Западным миром -для сравнения в карусели я привела пример как "деградирующие" страны запада поддерживают своих граждан. Про Японию,выделившую 20%(!!!) ВВП пострадавшему бизнесу при 9 смертях от короны я вообще молчу. Ничего личного,просто посмотрите эти цифры в карусели(((⏩⏩⏩ Так что настоящая жопа ожидает нас когда мы наконец выйдем из карантина и всеобщей мудовой паники, и жопа эта будет гораздо более неприятной,чем на этом фото(((.... P.S если вы живете заграницей пишите у вас как обстоят дела с госменеджментом кризиса.

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Как сообщал OBOZREVATEL, мем о печенегах родился из высказывания Путина 8 апреля во время селекторного совещания. По его словам, Россия не раз проходила через серьезные испытания, мол, и печенеги ее терзали, и половцы.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал он.

Однако, набеги печенегов на Киевскую Русь прекратились в 1036 году, когда их войска были разбиты под Киевом князем Ярославом. Половцы же нападали на Русь с XI до XIII века. В свою очередь, Русское царство начало так называться только в 1547 году, а Россией - аж в 1654. И даже княжество Московское начало развиваться в середине ХIII века.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Путин Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
вирус
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