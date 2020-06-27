Собчак о нападении на ее съемочную группу в монастыре: били "здоровые бугаи"

Телеведущая Ксения Собчак рассказала подробности нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.

Как сообщила она в комментарии "Комсомольской правде", группа снимает фильм про опального схиигумена РПЦ Сергия (Николая Романова), который захватил монастырь.

"Мы пришли к героине нашего фильма. Пришли навестить могилку ее матери – она нам показала дорогу к этой могилке на территории храма. Заборов, ограждений там не было. Мы подошли к этой могилке, после чего к нам подошла группа людей бандитского вида. Огромные бугаи!" – заявила Собчак.

По ее словам, съемочную группу стали выталкивать с кладбища в сторону площади храма.

"Там они меня толкнули и удерживали на земле. В этот момент стали избивать режиссера нашего фильма Сергея Ерженкова, отобрали у него камеру. Еще несколько человек стали избивать героя нашего фильма – Филиппа, который как раз рассказывал, как над ним издевались в этом монастыре, когда он был ребенком", – отметила телеведущая.

Пострадавшие вызвали полицию и ждут ее приезда в машине.

"Они украли у нас камеру дорогую – там все наши съемочные материалы", – пожаловалась Собчак.

Ранее OBOZREVATEL писал, что скандальный схиигумен РПЦ Сергий (Николай Романов) захватил Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области России и выставил для его охраны казаков.