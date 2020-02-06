"Собачий холод без еды и туалета!" Россияне пожаловались на адские условия в самолете из Китая

Россияне, которых экстренно эвакуировали из эпицентра коронавируса города Ухань в Тюмень, пожаловались на ужасные условия на борту самолета.

Как сообщил журналист Илья Мильштейн в блоге для Грани.ру, на самолете пребывало 144 человека. Их перевозили в Тюмень якобы в сопровождении военных медиков и экспертов-вирусологов из Министерства обороны России.

Со слов пассажиров, не смотря на то, что губернатор Тюменской области Александр Моор, разрекламировал так называемую эвакуацию, россияне сперва даже не могли добиться от сотрудников консульства России в КНР, когда людей заберут из Уханя и как им готовиться к полету. Потом же им пришлось столкнуться с ужасными условиями в самолете – отсутствием еды, воды и туалета на протяжении 12 часов.

Эвакуация россиян из Китая Alex Vitauskas

"Почему-то всем наврали, будто отвезут в подмосковный санаторий. А самые жуткие сцены развернулись в самолете ИЛ-76МД, довольно-таки пригодном для перевозки диверсионных подразделений, но напрочь не приспособленном для мирных пассажиров, тем более для семей с маленькими детьми.

Собачий холод, еды никакой, пить тоже не стоит, поскольку на борту нет туалета и какие-то ведра вместо него - и это в течение 12 часов. Везли как картошку... выгрузили на дозаправку в Улан-Удэ и даже не подготовили горячий чай и еду. В палатках стояли холодный чай и пирожки с замерзшей начинкой", – рассказали пассажиры.

Журналист отметил, что россиян, "как скотину загнали в самый неудобный для них самолет". И обращались не подобающим образом – не кормили и обманывали. По его словам, в свидетельствах вернувшихся домой россиян отражается " чиновничий произвол, идиотизм и пофигизм".

"Своих бросаем, буквально как скотину загоняем в самый неудобный для них самолет (почему было не зафрахтовать нормальный пассажирский "Боинг"?), обманываем, не кормим, подвергаем реальной опасности простудиться и заболеть. Да и чего с ними чикаться, кому их жалеть, эту "шелупонь", этих "жлобов", это "быдло", как именуют земляков избранные ими руководители.

Как называют – так с ними и обращаются, и в свидетельствах вернувшихся домой россиян отражается чиновничий произвол, чиновничий идиотизм, чиновничий пофигизм в отношении подведомственного народа", – написал он.

Пользователь Alex Vitauskas выложил в Facebook фото эвакуации. Он сравнил три фотографии – турецкого, французского и российского лайнера, присланные для эвакуации из пораженного коронавирусом Уханя. По фото видно, что условия в российском самолете действительно ужасные.

"Где самолет великой ресурсной федерации угадаете? Очень похоже на депортацию в вагонах для скота или барак одного из концлагерей ГУЛАГа", – написал он.

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