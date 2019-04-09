"Сняли одежду с трупов и грелись": выяснился новый нюанс в гибели группы Дятлова

Теорию о том, что группу Дятлова на злополучном перевале на Урале 60 лет назад поразили ядовитые испарения, подтверждает тот факт, что первыми там погибли самые крепкие туристы.

Такое мнение высказал заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов. По его словам, для установления истины необходима комплексная экспертиза с участием гигиенистов, токсикологов и гидрометеорологов, пишет "Рамблер".

Так, по его словам, первыми погибли Юрий Дорошенко и Григорий Кривонищенко — с них сняли одежду, чтобы обогреться.

Перевал Дятлова Архивное фото

"Это были здоровые ребята, трудно поверить, что они первыми погибли от переохлаждения. Скорее всего, Дорошенко нес кого-то на пути от палатки и потому больше других надышался ядовитыми парами. Либо у него была повышенная чувствительность или непереносимость таких веществ", – подчеркнул Тарасов.

Говоря о туристе, он указал, что тот был настоящим богатырем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что шестеро туристов, которые в 1993 году погибли вблизи хребта Хамар-Дабан, и которых называют второй "группой Дятлова", могли пострадать из-за паров серной кислоты.

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