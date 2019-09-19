Снесет с поверхности океана: в России предложили "уронить" ракету на фрегат США

В России предложили "уронить" ракету средней дальности DF-21D китайского производства на американский фрегат.

О мощности оружия пишет российское издание "Звезда". По его данным, эта ракета может за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана американские фрегаты.

"Как говорят по-своему ироничные ракетчики, нам не нужен номер вашего дома – достаточно названия города. В нашем случае достаточно будет и квадрата на морской карте", – уверяет издание.

При этом говорится, что размещение DF-21D в прибрежных регионах позволит Китаю полностью закрыть вопрос с обеспечением защиты страны от вражеских ударов с использованием авианосных и корабельных ударных групп.

DF-21D Армейский вестник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт заявил, что ядерную безопасность планеты подрывает Китай.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.