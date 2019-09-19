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19 сентября • обновлено в 10:30
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Снесет с поверхности океана: в России предложили "уронить" ракету на фрегат США

3.1т Читать материал на украинском

В России предложили "уронить" ракету средней дальности DF-21D китайского производства на американский фрегат.

О мощности оружия пишет российское издание "Звезда". По его данным, эта ракета может за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана американские фрегаты.

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"Как говорят по-своему ироничные ракетчики, нам не нужен номер вашего дома – достаточно названия города. В нашем случае достаточно будет и квадрата на морской карте", – уверяет издание.

При этом говорится, что размещение DF-21D в прибрежных регионах позволит Китаю полностью закрыть вопрос с обеспечением защиты страны от вражеских ударов с использованием авианосных и корабельных ударных групп.

DF-21D

DF-21D

Армейский вестник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт заявил, что ядерную безопасность планеты подрывает Китай.

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Место
Россия
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Kippa Serzh
Kippa Serzh
Дикари...
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Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
Как бы китайцы её на Россию не уронили...
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Гланое, чтоб потом янки не уронили ракету на Кремль!
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