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Снег "взорвался": уникальное явление в России попало на видео

1.2тЧитать материал на украинском

В России в Хабаровском крае туристам удалось запечатлеть уникальное природное явление: сход лавины на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна.

Видео выложили в сеть участники проекта "Планета тайга". На кадрах видно, как в какой-то момент, снежный покров буквально "взорвался" и начал двигаться вихрем.

"Наш маршрут проходит по гребню, где лавины быть не может в принципе. Уникальность похода в том, что можно наблюдать (хоть и редко) такие явления, находясь в полной безопасности", – рассказали авторы видео.

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Снег "взорвался": уникальное явление в России попало на видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе текущего года в Швейцарии сошло две мощных лавины, что повлекли за собой смерть двух лыжников.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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