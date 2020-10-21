Смирнов называл смерти от COVID-19 "Божьей волей", а гражданских жен "проститутками": чем запомнился священник РПЦ

В среду, 21 октября, в России скончался протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов. Он был частым гостем кремлевских пропагандистских каналов, где выступал со скандальными заявлениями по поводу различных сфер жизни.

OBOZREVATEL собрал самые провокационные фразы российского клирика, который возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи.

Коронавирус – "Божья воля"

Смирнов заявил, что люди будут умирать от коронавируса даже при карантине, если на то есть Божья воля. Кроме того, в эфире одной из радиостанций он призвал верующих бояться не болезни, а Бога и греха.

"Жизнью и смертью распоряжается не вирус, а один Господь Бог", – сказал священник. В этой связи он выразил уверенность в том, что, даже если россияне будут соблюдать все рекомендации по профилактике заражения вирусом, возможность заболеть и умереть останется.

Кроме того, протоиерей РПЦ советовал россиянам, которые потеряли доходы в связи с пандемией COVID-19, просить милостыню. По словам скандального священнослужителя, беспокойство из-за ухудшения материального положения – "от бесов".

"Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют. А можно и милостыньку попросить. Не 800 долларов до следующего месяца, а крупы горсточку. Человек сжалится и скажет: "Сейчас я тебе вынесу", – сказал Смирнов.

Назвал гражданских жен "бесплатными проститутками"

Смирнов оскандалился оскорблением женщин, которые живут в гражданском браке. Так, он сравнил их с представительницами секс-индустрии.

"У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я – бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает", – выдал священник.

Позже он попытался оправдаться за свои слова, но еще больше оконфузился. Ведь сравнил брак с покупкой машины, а женщин поставил в один ряд с товарами.

"Когда мужчина покупает автомобиль – он почему-то его регистрирует, ему даже дают два регистрационных номера (спереди и сзади), когда мужчина покупает квартиру, он почему-то ее регистрирует быстро. А брак считается чем-то третьестепенным, что ставит женщину в это ужасное положение", – отмечал он.

"Девочкам нужно рожать детей, а не учиться"

Одним из самых скандальных заявлений Смирнова стали слова о том, что девушкам якобы не нужно ходить в школу, потому что это бесполезно. По его мнению, важнее научить девочку выполнять домашние работы и ухаживать за детьми, а не писать и читать.

"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь", – пояснил Смирнов.

"Слабые" мужчины и "безотцовщина"

Протоиерей РПЦ Смирнов считал, что современные российские мужчины слабые по причине "женского воспитания".

"Это есть наша национальная трагедия", – говорил он и предлагал организовать специальное воспитание мальчиков, отправив "всю безотцовщину" в школы под начало офицеров.

Священнослужитель утверждал, что мальчиков с детства оберегают мамы и бабушки, а потом они ищут себе жену – как мама, "чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть".

Молился на ядерные ракеты

Смирнов был уверен, что именно ядерное оружие является залогом существования России, ее народа и культуры.

"Существование России как государства и народа целиком и полностью зависит от того оружия, которое существует у наших силовых структур. Совсем не плохо, что оно благословляется церковью. Это защита народа, наших храмов, нашей культуры. Мы видим по гибридной войне, которая против нас ведется, совершенно оголтелую ненависть", – говорил священник.

"Нас спасают только ракеты, корабли, подводные лодки, оснащенные ядерным оружием. Если мы хотим исчезнуть, то пожалуйста. Это очень серьезно. Только благодаря ракетам мы существуем, нас давно бы уничтожили", – утверждал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти 69-летнего Смирнова в РПЦ сообщили 21 октября. В мае он переболел коронавирусом и проходил длительную реабилитацию. А в сентябре по неизвестным причинам российский священник попал в НИИ Склифосовского в Москве.