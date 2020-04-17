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17 апреля • обновлено в 11:34
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СМИ вскрыли правду о тирании Путина в России

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Олигархи, которые фактически руководили Россией в условиях экономического и политического хаоса после распада СССР, катапультировали в президентское кресло Владимира Путина, думая, что тот будет податливо управлять страной по их указанию.

По мнению западных СМИ, они повысили его как своего человека, чтобы разобраться в стране и привести ее к некоторому подобию либеральной демократии, но не ожидали, что он продержится больше одного четырехлетнего срока. Об этом говорится в статье Daily Mail.

Журналисты убеждены: российские олигархи не знали, что Путин до глубины души был агентом КГБ. При коммунизме он "шпионил за Западом, "подрывая" его бизнесменов, воруя промышленные секреты, занимаясь контрабандой".

Владимир Путин

Владимир Путин

"Вместе уже они устраивали свои гнезда через отмывание денег, взяточничество, мошенничество, грязные фонды и воровство. Так путинская Россия стала не просто самодержавием, а клептократией", – заявили журналисты.

По их словам, глава РФ сумел сделать все таким образом, что спонсирующие его олигархи вынуждены были идти ему на уступки. Они работали на него, а не наоборот.

"Хотя Россия якобы была демократией, реальность заключалась в том, что власть исходила сверху вниз, когда Путин был феодальным монархом, тираном, царем, подобным Петру І, в окружении своих приспешников, его бояр, которые были обязаны ему своей верностью и огромным богатством", – подытожили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
СМИ Россия - страна-агрессор
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Описали свои больные фантазии, а не вскрыли правду
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Wick John
Wick John
Урину грабят и разрушают олигархи по указанию хозяев из мвф и пендостана
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