СМИ назвали тех, кто мог сделать "Новичок" для Навального
Разработки отравляющих веществ семейства "Новичок" не были прекращены и продолжаются под руководством военных научных институтов
Ведущую роль в этих разработках играет расположенный в Москве научный центр "Сигнал"
Еще одна ключевая организация в программе создания отравляющих веществ – испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге
К разработке химического оружия в России, в частности вещества "Новичок", которым отравили оппозиционера Алексея Навального, причастны центр "Сигнал" в Москве и НИИ военной медицины в Санкт-Петербурге.
Как говорится в расследование групп The Insider и Bellingcat, "Радио Свобода" и немецкого издания Der Spiegel, в "Сигнале" работают специалисты из ингибиторов холинэстеразы – крайне важного фермента, который участвует в передаче нервных импульсов.
В этом же заведении работают эксперты из наноинкапсуляции – "упаковки" частиц вещества в оболочку из другого вещества. Эта технология может повысить эффективность ядовитого вещества, замаскировать ее присутствие в организме и отложить начало действия.
Центр "Сигнал" в течение определенного времени входил в состав третьего Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ в городе Шихан Саратовской области. В этом же населенном пункте располагался и филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где, как считается, разрабатывались вещества из группы "Новичок".
Авторы расследования отмечают, что учреждения в Москве и Санкт-Петербурге тесно сотрудничают. По их данным, руководитель петербургского Научно-исследовательского испытательного института военной медицины Сергей Чепур неоднократно звонил исследователям "Сигнала", а также Денису Сергееву (россиянин с паспортом на имя Сергея Федотова) и Александру Мишкину ("Александру Петрову"), которых Великобритания обвинила в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года. Кроме того, Чепур участвовал в заседании в штаб-квартире Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшего ГРУ) в феврале 2018 года.
Директор "Сигнала" Артур Жиров и его команда запатентовали ряд биоактивных добавок и смесей для спортивных напитков. Поэтому слова вероятных отравителей Скрипаля Александра Мишкина и Анатолия Чепиги ( "Александр Петров" и "Руслан Боширов") о работе в области спортивного питания в нашумевшем интервью Маргарите Симоньян были "внутрикорпоративной шуткой", говорится в расследовании.
Сотрудничество главуправления Генштаба с разработчиками химического оружия идет опосредованно через НИИ военной медицины и Сергея Чепура, утверждают расследователи, ссылаясь на данные биллингов телефонных разговоров.
"И в звонках руководства "Сигнала", и в звонках Чепура можно найти немало контактов и с высокопоставленными офицерами ФСБ. Таким образом, вопрос о том, какая из двух силовых структур ответственна за отравления Навального, пока остается открытым", – отмечают авторы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимых экспертизы, в том числе и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера отеля в России, где могли отравить Навального.
Навальный считает, что к его отравлению причастен лично Путин.
Также Навальный предположил, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.