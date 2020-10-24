СМИ назвали тех, кто мог сделать "Новичок" для Навального

К разработке химического оружия в России, в частности вещества "Новичок", которым отравили оппозиционера Алексея Навального, причастны центр "Сигнал" в Москве и НИИ военной медицины в Санкт-Петербурге.

Как говорится в расследование групп The Insider и Bellingcat, "Радио Свобода" и немецкого издания Der Spiegel, в "Сигнале" работают специалисты из ингибиторов холинэстеразы – крайне важного фермента, который участвует в передаче нервных импульсов.

В этом же заведении работают эксперты из наноинкапсуляции – "упаковки" частиц вещества в оболочку из другого вещества. Эта технология может повысить эффективность ядовитого вещества, замаскировать ее присутствие в организме и отложить начало действия.

Центр "Сигнал" в течение определенного времени входил в состав третьего Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ в городе Шихан Саратовской области. В этом же населенном пункте располагался и филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где, как считается, разрабатывались вещества из группы "Новичок".

Авторы расследования отмечают, что учреждения в Москве и Санкт-Петербурге тесно сотрудничают. По их данным, руководитель петербургского Научно-исследовательского испытательного института военной медицины Сергей Чепур неоднократно звонил исследователям "Сигнала", а также Денису Сергееву (россиянин с паспортом на имя Сергея Федотова) и Александру Мишкину ("Александру Петрову"), которых Великобритания обвинила в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года. Кроме того, Чепур участвовал в заседании в штаб-квартире Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшего ГРУ) в феврале 2018 года.

Директор "Сигнала" Артур Жиров и его команда запатентовали ряд биоактивных добавок и смесей для спортивных напитков. Поэтому слова вероятных отравителей Скрипаля Александра Мишкина и Анатолия Чепиги ( "Александр Петров" и "Руслан Боширов") о работе в области спортивного питания в нашумевшем интервью Маргарите Симоньян были "внутрикорпоративной шуткой", говорится в расследовании.

Сотрудничество главуправления Генштаба с разработчиками химического оружия идет опосредованно через НИИ военной медицины и Сергея Чепура, утверждают расследователи, ссылаясь на данные биллингов телефонных разговоров.

"И в звонках руководства "Сигнала", и в звонках Чепура можно найти немало контактов и с высокопоставленными офицерами ФСБ. Таким образом, вопрос о том, какая из двух силовых структур ответственна за отравления Навального, пока остается открытым", – отмечают авторы.

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