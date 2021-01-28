СМИ назвали сумму, потраченную Россией на поддержку "Л/ДНР"

За последние 20 лет Россия потратила на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом $609 млрд. Среди них и поддержка террористов на оккупированном Донбассе.

Как пишет "Новая газета", самая большая статья расходов из "геополитического пакета" – поддержка лояльных Кремлю политических режимов: $271 млрд.

В частности, на скидки, скрытые субсидии и госкредиты для Украины до 2014 года ушло свыше $100 млрд.

"Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных республик: "ДНР", "ЛНР", Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Объем помощи за последние 5 лет, по нашим оценкам, мог составить $32 млрд", – говорится в расследовании.

Сюда входят пенсии жителям, бесплатная электроэнергия для предприятий и прочие расходы.

"Туда практически все поставляется бесплатно – за счет российских налогоплательщиков", – заявил партнер RusEnergy Михаил Крутихин.

В то же время различная помощь союзной Беларуси обошлась налогоплательщикам РФ в более чем $109 млрд. Около $100 млрд из этой суммы – предоставленные Минску скидки на топливо. Еще $9 млрд – госкредиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия тратила на Донбасс до $3 млрд в год, но уже прекращает финансирование.