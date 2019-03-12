"Смешно же! Позор!" Жириновский ополчился против главного военного праздника России

Празднование Дня защитника отечества в Российской Федерации нужно перенести с 23 февраля на другую дату в теплое время года.

Такое предложение сделал скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на брифинге в кулуарах Госдумы, передает "ПолитНавигатор".

"Тепло, парадная летняя форма. Войска идут по всей стране. А что это за 23 февраля? 101 год армии – смешно же? Армии – больше тысячи лет! Нашей армии 1055 лет! А мы празднуем 101 годовщину. А что, до этого не было русской армии? Не было битвы на Чудском озере? Не было битвы на Куликовом поле? Полтавская битва, Бородино! Каждые 100 лет мы совершали великий подвиг! И царская Россия никогда не теряла территории, только приобретала", – сказал Жириновский.

Владимир Жириновский NovostiVolgograda.ru

Он обвинил коммунистов в том, что в результате их правления Россией потеряны "миллионы квадратных километров".

"И сегодня колючая проволока между Латвией и Россией. Позор! Русские в той стороне будут смотреть на русских в этой через колючую проволоку", – сказал Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский задумал вернуть крепостное право.

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