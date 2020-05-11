Смертность в Москве побила рекорд за 10 лет: обнародована статистика

Катерина Иванова Новости России 12:42, 11.05.2020 Обновлено: 13:38, 11.05.2020

Показатели смертности в Москве в апреле 2020 года стали самыми высокими для этого месяца за последне десятилетие, впервые превысив порог в 11 тыс. умерших.

Органы ЗАГС Москвы в апреле зарегистрировали 11 846 смертей, передает "Медуза". При этом в апреле прошлого года было 10 тыс. смертей, а с 2010-го по 2019 год средний уровень смертности в Москве в апреле составлял 9 866 случаев.

Смертность в Москве
Газета.ру

"В целом Москва стала лидером по количеству заболевших на коронавирус. На город приходится более половины всех случаев инфекции, выявленных в России, — 109  тыс. из более 209 тыс. случаев по всей стране", – говорится в сообщении СМИ.

По данным российских властей, уровень смертности в России от COVID-19 ниже, чем в других странах: с начала эпидемии зарегистрировано более 1,9 тыс. смертей, из них 1124 – в Москве. Многие оппозиционеры считают, что эти показатели могут быть занижены как минимум вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавируса COVID-19.

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