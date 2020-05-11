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11 мая • обновлено в 13:14
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Смертность в Москве побила рекорд за десять лет: обнародована статистика

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Показатели смертности в Москве в апреле 2020 года стали самыми высокими для этого месяца за последне десятилетие, впервые превысив порог в 11 тысяч умерших.

Органы ЗАГС Москвы в апреле зарегистрировали 11 тыс 846 смертей, передает Медуза. При этом в апреле прошлого года было 10 тыс смертей, а с 2010 по 2019 год средний уровень смертности в Москве в апреле составлял 9 тыс 866 случаев.

Смертность в Москве

Смертность в Москве

Газета.ру

"В целом Москва стала лидером по количеству заболевших на коронавирус. На город приходится более половины всех случаев инфекции, выявленных в России, — 109  тысяч из более 209 тысяч случаев по всей стране", – говорится в сообщении СМИ.

По данным российских властей, уровень смертности в России от COVID-19 ниже, чем в других странах: с начала эпидемии зарегистрировано более 1,9 тысячи смертей, из них 1124 в Москве. Многие оппозиционеры считают, что эти показатели могут быть занижены, как минимум вдвое.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавируса COVID-19.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Станислав Белковский
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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западенский рогуль
западенский рогуль
"авторитетное" шпротное издание ,ровня обозревателя.
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