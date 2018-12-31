Смертельная поездка: найдено тело россиянки, похищенной попутчиком BlaBlaCar

Тело россиянки Ирины Ахматовой, пропавшей после поездки через сервис BlaBlaCar с попутчиком, который оказался насильником-рецидивистом, найдено под городом Серпухов Московской области.

Об этом сообщает "Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что авто директора московских ресторанов Burger King нашли у торгового центра в Ярославской области, а ее мужу позвонили с требованием выкупа.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан 30 декабря, на допросе он признал свою вину.

"Злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа", — уточнил источник.

Отметим, по данным правоохранителей, последний раз включенный телефон Ахматовой был зафиксирован вблизи города Серпухов.

Ирина Ахматова ВКонтакте "ЧП Тула"

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая история с исчезновением водителя BlaBlaCar произошла в Украине в 2016 году. Мужчина 4 апреля выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. После этого он бесследно пропал.

В итоге правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

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