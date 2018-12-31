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Смертельная поездка: найдено тело россиянки, похищенной попутчиком BlaBlaCar

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Тело россиянки Ирины Ахматовой, пропавшей после поездки через сервис BlaBlaCar с попутчиком, который оказался насильником-рецидивистом, найдено под городом Серпухов Московской области.

Об этом сообщает "Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Известно, что авто директора московских ресторанов Burger King нашли у торгового центра в Ярославской области, а ее мужу позвонили с требованием выкупа.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан 30 декабря, на допросе он признал свою вину.

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"Злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа", — уточнил источник.

Отметим, по данным правоохранителей, последний раз включенный телефон Ахматовой был зафиксирован вблизи города Серпухов.

Ирина Ахматова

Ирина Ахматова

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Как сообщал OBOZREVATEL, похожая история с исчезновением водителя BlaBlaCar произошла в Украине в 2016 году. Мужчина 4 апреля выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. После этого он бесследно пропал.

В итоге правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
РоссияМосква
Теги
смертьBlaBlaCarубийствоНовости России
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