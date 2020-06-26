Смерть сына Хрущева: дело закрыли, обвинений предъявлять не будут
Сергей Хрущев умер США
Полиция завершила расследование гибели политолога Сергея Хрущева, сына бывшего главы СССР Никиты Хрущева.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя полицейского управления города Кранстон (США), никому обвинений в совершении преступления объявлять не будут, дело закрыто.
Обстоятельства смерти Хрущева в полиции озвучивать отказались. Поэтому официально неизвестно, было причиной самоубийство или несчастный случай.
"Мы не раскрываем эту информацию исключительно из уважения к семье", – ответили правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Хрущева стало известно 19 июня. В СМИ заявили, что Хрущев покончил с собой в своем доме в США, выстрелив себе в голову.
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