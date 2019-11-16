Все больше чекистов: смерть Исаева открыла глаза на чудовищную проблему в РФ

После внезапной смерти директора Института актуальной экономики, лидера "Новой России" Никиты Исаева в РФ заговорили о катастрофической нехватке молодых лиц в политических кругах.

Пост, посвященный гибели 41-летнего российского чиновника в поезде Тамбов-Москва, появился на Telegram-канале "Шулика" в субботу, 16 ноября.

"Чем меньше таких, как Исаев, тем больше старых чекистов", – сказано в тексте.

Никита Исаев ProGorodNN

Автор отметил, что назвать впечатляющей политическую карьеру погибшего нельзя. "Только сумасшедшие могли считать его альтернативой Навальному", – написал он.

"Но что важно понимать... Он был новым лицом в публичной политике. Конечно, системным от и до, но новым и молодым. Запрос на таких политиков отрицать глупо", – подчеркнул автор.

Как писал OBOZREVATEL:

Никита Исаев умер в возрасте 41 года до прибытия медиков. Он жестко критиковал власти своей страны за войну на востоке Украины и подчеркивал, что это вылилось в непоправимые последствия для страны-агрессора.

Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что политик умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По его словам, смерть не носит криминальный характер.

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