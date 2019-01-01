МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Слышны взрывы: в Магнитогорске произошло новое смертельное ЧП

13.3тЧитать материал на украинском

В российском городе Магнитогорск, где в ночь на 31 декабря прогремел взрыв в жилой девятиэтажке, во вторник, 1 января, произошло новое ЧП — загорелось маршрутное такси.

Как сообщает nation-news.ru, ссылаясь на собственные источники, минимум трое человек погибли. Однако данные о жертвах сильно отличаются — в Telegram-канале "Говорит Москва" заявляют о трех пострадавших, ссылаясь на представителей экстренных служб.

При этом момент возгорания попал на видео (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).

Новости
''Как в Кемерово'': сеть шокировал взрыв в Магнитогорске

ЧП случилось в 20:53 по мск. на углу проспекта Карла Маркса и Газеты "Правды". Как сказано в сообщении "Говорит Москва", это произошло в центре, на том же проспекте, где взорвался дом. Рядом находится городская администрация.

Очевидцы также сообщают, что месте инцидента было слышно взрывы.

Место инцидента

Место инцидента

Скриншот

Место инцидента

Место инцидента

znak.com

Полиция оцепила место ЧП, обстоятельства выясняются.

Слышны взрывы: в Магнитогорске произошло новое смертельное ЧП
Слышны взрывы: в Магнитогорске произошло новое смертельное ЧП
Слышны взрывы: в Магнитогорске произошло новое смертельное ЧП

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в жилом доме Магнитогорска унес жизни четырех человек. По официальной версии, причиной послужил бытовой газ. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома.

В сети также появилось видео с моментом взрыва девятиэтажки в Магнитогорске.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
0
Смешно
8
Интересно
16
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацап - синоним несчастья!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги