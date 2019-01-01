Слышны взрывы: в Магнитогорске произошло новое смертельное ЧП

В российском городе Магнитогорск, где в ночь на 31 декабря прогремел взрыв в жилой девятиэтажке, во вторник, 1 января, произошло новое ЧП — загорелось маршрутное такси.

Как сообщает nation-news.ru, ссылаясь на собственные источники, минимум трое человек погибли. Однако данные о жертвах сильно отличаются — в Telegram-канале "Говорит Москва" заявляют о трех пострадавших, ссылаясь на представителей экстренных служб.

При этом момент возгорания попал на видео (чтобы посмотреть ролик, поскрольте вниз).

ЧП случилось в 20:53 по мск. на углу проспекта Карла Маркса и Газеты "Правды". Как сказано в сообщении "Говорит Москва", это произошло в центре, на том же проспекте, где взорвался дом. Рядом находится городская администрация.

Очевидцы также сообщают, что месте инцидента было слышно взрывы.

Место инцидента Скриншот

Место инцидента znak.com

Полиция оцепила место ЧП, обстоятельства выясняются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в жилом доме Магнитогорска унес жизни четырех человек. По официальной версии, причиной послужил бытовой газ. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома.

В сети также появилось видео с моментом взрыва девятиэтажки в Магнитогорске.

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