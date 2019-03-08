Слышны взрывы: в элитном районе Москвы вспыхнул мощный пожар. Первое видео

В Москве в пятницу, 8 марта, произошел сильный пожар в Серебряном бору — памятнике природы регионального значения, особо охраняемой природной территории города.

Как сообщает "РИА Новости", ссылаясь на в пресс-службу МЧС РФ, возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме, вскоре огонь распространился по всей его площади.

Источник в ведомстве уточнил, что размер дома в плане составляет шесть на восемь. Очевидцы сообщали, что возле места ЧП были слышны взрывы.

На официальном Twitter-канале МЧС России проинформировали, что в 20:51 огонь в одноэтажном здании, расположенном на третьей линии Серебряного бора на северо-западе города, полностью потушен.

Скрин видео

По неподтвержденным данным, возгорание началось в частном жилом загородном доме "очень непростых и обеспеченных" людей.

В 20:51 пожар в СЗАО полностью ликвидирован. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 8 березня 2019 р.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Симферополе (Крым) произошел крупный пожар на заводе пластмасс. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

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