|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Слышны взрывы: в элитном районе Москвы вспыхнул мощный пожар. Первое видео

15.1тЧитать материал на украинском

В Москве в пятницу, 8 марта, произошел сильный пожар в Серебряном бору — памятнике природы регионального значения, особо охраняемой природной территории города.

Как сообщает "РИА Новости", ссылаясь на в пресс-службу МЧС РФ, возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме, вскоре огонь распространился по всей его площади.

Источник в ведомстве уточнил, что размер дома в плане составляет шесть на восемь. Очевидцы сообщали, что возле места ЧП были слышны взрывы.

Новости
"Идите внучку забирать": в киевской высотке произошел масштабный пожар

На официальном Twitter-канале МЧС России проинформировали, что в 20:51 огонь в одноэтажном здании, расположенном на третьей линии Серебряного бора на северо-западе города, полностью потушен.

Слышны взрывы: в элитном районе Москвы вспыхнул мощный пожар. Первое видео

Скрин видео

По неподтвержденным данным, возгорание началось в частном жилом загородном доме "очень непростых и обеспеченных" людей.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Симферополе (Крым) произошел крупный пожар на заводе пластмасс. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Теги
пожарвидеоНовости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
12
Смешно
26
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Весело завершается пятница :)
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Гори, гори, пылай-пылай, вонючая МацКВАка-срака!
Показать комментарий полностью
Ответить
11
0

Наши блоги