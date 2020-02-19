"Служил в ГРУ и нюхал кокаин": что известно о Суркове, который курировал Украину

Вечером вторника, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего помощника. Якобы он написал заявление по собственному желанию.

Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины увольнения Суркова не уточнили. Помощником Путина Сурков проработал с сентября 2013 года. В его компетенцию входили вопросы, связанные с Украиной. Именно он курировал главарей "Л/ДНР" и навязал идею Путину – военным путем захватить Украину со стороны Донбасса.

OBOZREVATEL напоминает, кто такой Владислав Сурков и чем он занимался, будучи в Кремле.

"Сурков как яркая политическая фигура возник задолго до российско-украинского конфликта в острой фазе. Он пришел в Кремль фактически в самом начале путинского правления с поста директора РR-управления компании "Юкос". Его настоящая фамилия Дудаев, служил он в ГРУ, пришел к Ходорковскому как телохранитель. А ушел из "Юкоса", когда владельцы компании отказались включить его в состав акционеров и дать долю", – рассказал о нем бывший журналист из Санкт-Петербурга, который хорошо знал Путина и его тусовку, Дмитрий Запольский.

Владимир Путин и Владислав Сурков

По его мнению, Сурков – одна из самых ярких демонических фигур российской истории ХХ века. В начале нулевых именно он придумал тотальный контроль над телевидением – тех, кто не подчинялся, начинали шантажировать, а тех, кто держался – просто покупали. Таким образом, все российские СМИ были приватизированы Кремлем, то есть подкуплены:

"Владислав Юрьевич обладал удивительным тщеславием и синдромом "гения": он писал песни, пьесы, книги и колонки в модных журналах, а однажды даже накропал текст нового гимна России на музыку сталинских времен, но уговорил престарелого поэта Сергея Михалкова подписать гимн своим именем. Прекрасный факт для психолога, его личность можно анализировать бесконечно. Чеченец по отцу, еврей по матери, гламурный чиновник и поэт, мстительный, алчный, жестокий и хитрый интриган, не ведающий чувства рефлексии и лишенный совести. Ему подражали. Утром кокаин, после обеда – красное вино".

Владислав Сурков Левый берег

К 2013 году он создал управляемую форму российской внутренней политики. Но его большая карьера закончилась в 2012-м году, когда началось белоленточное движение в Москве и молодежные акции стали нервировать Путина. После этого Сурков фактически был отправлен в отставку с поста архитектора внутренней политики России и стал заниматься внешней политикой.

"Он наломал дров с историей вокруг Новороссии, убеждая Кремль, что достаточно совсем небольшого толчка, чтобы населения Луганска и Донецка поддержало бы антимайданные настроения. Самый большой его провал в том, что он убедил Путина, что будет очень легко захватить выход и к морю, и к Крыму. Но этого не получилось, он просчитался. Таким образом, время Суркова ушло. Возможно, он получит еще какие-то назначения, но его эпоха закончилась", – заверил Запольский.

Другой российский политолог Валерий Соловей, который часто публикует инсайды из Кремля, рассказал OBOZREVATEL, что Сурков уже давно не оказывал влияние на выработку российской политики в отношении Украины. Путин был крайне недоволен им, особенно во время Парижского саммита, и это недовольство укладывалось в некий новый вектор по отношению к Украине.

"Начиная с 2014-го года (в принципе, и раньше), Кремль рассматривал и продолжает рассматривать Украину как неотъемлемую сферу своего влияния. Эта политика нисколько не изменилась. Но с точки зрения Кремля, появление нового президента открыло возможность для форсирования российского курса. Эта политика, скорее всего, будет более прямолинейной, чем экзерсисы, которые выписывал Владислав Сурков. Россия полагает, что можно договориться с президентом Зеленским и консультации периодически с ним идут", – уточнил он.

Сурков и Путин Коммерсант

Уже с конца января Украиной в Кремле занимается Дмитрий Козак, бывший зампред правительства РФ. Сурков же может опять заняться внутренней политикой России, ему пророчат должность в Совбезе.

"Моголетний опыт и талант Суркова найдет свое применение. Нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях", – заверил журналистов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду, 19 февраля, комментируя его отставку.

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