"Слуга народа" в России: у Путина прокомментировали сериал о приключениях Голобородько

Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть серила "Слуга народа", где ранее снимался глава Украины Владимир Зеленский.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Я не думаю. Президент не смотрит сериалы, поэтому убежден, что не смотрел, и также убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет", – сообщил он.

Также Песков добавил, что Кремль никак не влиял на появление в эфире украинского сериала.

"Чтобы показывать сериал, никакого разрешения Кремля не нужно. Главное – приобрести сериал и соблюдать все авторские права, вот и все", – пояснил пресс-секретарь.

Сериал "Слуга народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря российский телеканал ТНТ покажет сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский.

Позже сеть взорвалась возмущениями после того, как стало известно, что сериал "Слуга народа" с покажут на российском телеканале ТНТ.

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