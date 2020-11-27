Данные о "любовнице и дочке" Путина могли слить в ФСБ, – блогер

Слив информации о предполагаемых любовнице президента России Владимира Путина Светлане Кривоногих и их совместной дочери Елизавете может быть результатом войны внутри ФСБ.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал военный обозреватель Александр Коваленко (блогер с ником "Злой одессит"). По его мнению, появление подобной информации неслучайно.

"Подобный слив стал следствием межведомственной конфронтации в России, которая в той или иной степени активности ведется с момента развала СССР. Но нынешний случай отличается тем, что слив стал не следствием уже традиционной борьбы за власть между ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (более известного как ГРУ), а следствием конфронтации внутри ФСБ", – уточнил Коваленко.

Он пояснил, что внутри ФСБ есть своя клановая система, в настоящее время в ней ведется "игра против группы Николая Патрушева (секретарь Собвеза РФ, экс-директор ФСБ, – ред.), через удар по самой важной в стране фигуре – непосредственно президенту".

Подобные действия могут быть очень показательными "в контексте констатации утраты Путиным определенной доли власти", сказал блогер. Это может быть предвестником изменений власти в Российской Федерации, считает он.

Согласно тоталитарным традициям, унаследованным нынешней Россией от СССР, Российской Империи и Московского царства, при длительном отсутствии лидера – монарха, генерального секретаря или президента, его позиции становятся шаткими, пояснил Коваленко.

"На сегодня в России достаточное количество персон, жаждущих занять кресло президента и стать преемником, но из-за конституционного надругательства этого года (согласно недавним изменениям в конституцию РФ, Путин может править страной до 2036 года, – ред.), они лишились возможности в ближайшее десятилетие это кресло занять", – считает блогер.

Изоляция Путина и удаление его от дел государственной важности предоставляет для них возможность стать первыми лицами государства.

"А потому переворот (в Кремле, – ред.) вполне возможен", – резюмировал Коваленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что российские журналисты якобы нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, познакомившаяся с главой РФ в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. Их отношения завершились в конце 2000-х.

Ссылаясь на копии документов, расследователи российской группы "Проект" сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.

Сама Кривоногих, как сказано в статье, – мультимиллионерша. Ее семье якобы принадлежит недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи в общей сложности почти на 1,1 млрд руб. (около $14,6 млн).