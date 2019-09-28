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28 сентября • обновлено в 18:37
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Слишком толстый: росСМИ слили секретную информацию о Путине

11.9т Читать материал на украинском

Российские журналисты заявили, что президент РФ Владимир Путин вне стен Кремля пользуется специальным мобильным телефоном, который толще чем обычный смартфон.

В ответ на соответствующий вопрос пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков ответил: "Не очень и толстый". Об этом сообщает "Лента.ру".

Так, газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в Кремле писала, что специальный телефон толще, так как в нем предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки.

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"Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен – нулевая. Вообще спецсвязь ФСО пользуется военными спутниками", – сказал источник.

Кроме того, в машине Путина якобы есть целая телефонная станция, а у офицеров, которые отвечают за его охрану, при себе есть спецсвязь.

Общение с зарубежными политиками происходит обязательно с переводчиком, даже если оба президента отлично знают общий язык. Этот момент, как пояснил источник, записан в протоколе.

Иллюстрация

Иллюстрация

The Insider

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
Теги
политика мобильный телефон Новости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, а ваш президент до сих пор по дисковому телефону звонит? Или через барышню?
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Мир Миру
Мир Миру
Президент Беларуси, вероятно, сделал из скандала Трампа-Зеленского свои выводы. «Я сейчас думаю: надо быть поаккуратнее, — признался он. — Вот так возникнет ситуация и придется этот разговор опубликовывать там — мы-то не опубликуем, мы не записываем эти переговоры, но все-таки, наверное, надо это делать. Я спустя 25 лет прихожу к тому, что надо делать, ибо потом НЕ ОТБРЕХНЕШЬСЯ».
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, :- )))
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