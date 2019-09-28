Слишком толстый: росСМИ слили секретную информацию о Путине

Российские журналисты заявили, что президент РФ Владимир Путин вне стен Кремля пользуется специальным мобильным телефоном, который толще чем обычный смартфон.

В ответ на соответствующий вопрос пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков ответил: "Не очень и толстый". Об этом сообщает "Лента.ру".

Так, газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в Кремле писала, что специальный телефон толще, так как в нем предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки.

"Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен – нулевая. Вообще спецсвязь ФСО пользуется военными спутниками", – сказал источник.

Кроме того, в машине Путина якобы есть целая телефонная станция, а у офицеров, которые отвечают за его охрану, при себе есть спецсвязь.

Общение с зарубежными политиками происходит обязательно с переводчиком, даже если оба президента отлично знают общий язык. Этот момент, как пояснил источник, записан в протоколе.

Иллюстрация The Insider

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

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