"Слишком опасно!" Военный эксперт раскрыл правду о ядерном взрыве в России

На полигоне под Архангельском (Россия), где в результате взрыва погибли 5 человек, проводились секретные испытания ракеты с неограниченной дальностью полета.
Она запускалась твердотопливным стартовым и воздушно-реактивным маршевым электродвигателями, написал на странице в Facebook авиационный российский эксперт Вадим Лукашевич.
По его словам, стартовый двигатель, работающий на твердом смесевом химическом топливе, обеспечивает старт и разгон ракеты до крейсерской скорости полета, после чего выключается.
"А дальше начинает работать обычный воздушно-реактивный двигатель [ВРД] с вращающимся винтом или компрессором, приводимым в движение не продуктами горения авиационного топлива (как у обычных ВРД), а электричеством, поступающим от радиоизотопного источника энергии", – сообщил эксперт.
Взрыв под Архангельском
Газета.ру
Он пояснил, что такой источник "не является ядерным реактором в полном смысле слова, потому что в нем отсутствует управляемая реакция деления ядер".
"Там находится активный изотоп, создающий очень высокую температуру, напрямую преобразовываемую в электричество. По сути, это высокоэффективный радиоизотопный термоэлектрический преобразователь", – полагает специалист.
Причина произошедшего взрыва, как отметил он, неизвестна, но в результате ЧП ракета была разрушена полностью, включая и радиоизотопный генератор. Содержащиеся в нем радионуклиды попали в атмосферу, что вызвало всплеск радиации и облучение испытателей.
Лукашевич добавил, что это оружие "слишком опасно, чтобы его создавать и испытывать, производить и накапливать".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов. Позже выяснилось, что причиной гибели пятерых сотрудников корпорации "Росатом" стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Ранее отмечалось, что взрыв произошел на морской платформе. После завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.
Уровень радиации во время взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области России 8 августа был превышен в 4–16 раз.
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