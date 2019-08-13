"Слишком опасно!" Военный эксперт раскрыл правду о ядерном взрыве в России

На полигоне под Архангельском (Россия), где в результате взрыва погибли 5 человек, проводились секретные испытания ракеты с неограниченной дальностью полета.

Она запускалась твердотопливным стартовым и воздушно-реактивным маршевым электродвигателями, написал на странице в Facebook авиационный российский эксперт Вадим Лукашевич.

По его словам, стартовый двигатель, работающий на твердом смесевом химическом топливе, обеспечивает старт и разгон ракеты до крейсерской скорости полета, после чего выключается.

"А дальше начинает работать обычный воздушно-реактивный двигатель [ВРД] с вращающимся винтом или компрессором, приводимым в движение не продуктами горения авиационного топлива (как у обычных ВРД), а электричеством, поступающим от радиоизотопного источника энергии", – сообщил эксперт.

Взрыв под Архангельском Газета.ру

Он пояснил, что такой источник "не является ядерным реактором в полном смысле слова, потому что в нем отсутствует управляемая реакция деления ядер".

"Там находится активный изотоп, создающий очень высокую температуру, напрямую преобразовываемую в электричество. По сути, это высокоэффективный радиоизотопный термоэлектрический преобразователь", – полагает специалист.

Причина произошедшего взрыва, как отметил он, неизвестна, но в результате ЧП ракета была разрушена полностью, включая и радиоизотопный генератор. Содержащиеся в нем радионуклиды попали в атмосферу, что вызвало всплеск радиации и облучение испытателей.

Лукашевич добавил, что это оружие "слишком опасно, чтобы его создавать и испытывать, производить и накапливать".

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