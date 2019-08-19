"Слесарь Вася заклеил эпоксидкой": генерал рассказал о предмете гордости Путина

Российская ракета с ядерной установкой "Буревестник", которая, как предполагается, взорвалась на полигоне под Архангельском (Россия), могла бы стать предметом гордости российского ВПК.
Но системные проблемы в стране сводят на нет инновационные разработки. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
В контексте взрыва на российской военной базе в Архангельской области в районе Северодвинска, который сопровождался радиоактивным загрязнением, генерал подтвердил популярную версию о том, что речь шла о неудачном испытании ракеты "Буревестник".
Ракета "Буревестник", иллюстрация
Популярная механика
Он напомнил о том, что испытания проводились 13 раз, 12 из которых были неудачными.
Романенко убежден в том, что "Буревестник" – та самая ракета, "идею которой в Кремле вынашивают не первый год", которой "два года назад хвастался Путин в послании к Федеральному Собранию" и которая "на самом деле оказалась пшиком".
Генерал признал: речь могла бы идти о настоящем технологическом прорыве, о глобальной инновации в области ракетостроения. "Поместить ядерную установку на ракету фактически означает, что время ее полета может становится неограниченным. Эту технологию, а также гравитационную технологию, можно использовать для межпланетных путешествий", – заметил он.
Также напомнил о том, что в настоящее время во всех ракетах, в том числе самых современных образцах разработчиков Илона Маска, используют химические двигатели.
Таким образом, "это было бы серьезное достижение в ракетостроении и военной области, если бы имелись положительные результаты", – подчеркнул он.
Вместе с тем "в России область технологий страдает отсутствием системного подхода. Они сосредотачиваются, в первую очередь, на военном применении, а экономика значительно отстает. Поэтому высокотехнологичные ракеты заклеивают чуть ли не эпоксидкой на уровне слесаря Васи", – заметил Романенко.
Как писал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Позже появилась информация о пятерых погибших.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
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В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
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