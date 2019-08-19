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"Слесарь Вася заклеил эпоксидкой": генерал рассказал о предмете гордости Путина

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Российская ракета с ядерной установкой "Буревестник", которая, как предполагается, взорвалась на полигоне под Архангельском (Россия), могла бы стать предметом гордости российского ВПК.

Но системные проблемы в стране сводят на нет инновационные разработки. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

В контексте взрыва на российской военной базе в Архангельской области в районе Северодвинска, который сопровождался радиоактивным загрязнением, генерал подтвердил популярную версию о том, что речь шла о неудачном испытании ракеты "Буревестник".

Ракета

Ракета "Буревестник", иллюстрация

Популярная механика

Он напомнил о том, что испытания проводились 13 раз, 12 из которых были неудачными.

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Романенко убежден в том, что "Буревестник" – та самая ракета, "идею которой в Кремле вынашивают не первый год", которой "два года назад хвастался Путин в послании к Федеральному Собранию" и которая "на самом деле оказалась пшиком".

Генерал признал: речь могла бы идти о настоящем технологическом прорыве, о глобальной инновации в области ракетостроения. "Поместить ядерную установку на ракету фактически означает, что время ее полета может становится неограниченным. Эту технологию, а также гравитационную технологию, можно использовать для межпланетных путешествий", – заметил он.

Также напомнил о том, что в настоящее время во всех ракетах, в том числе самых современных образцах разработчиков Илона Маска, используют химические двигатели.

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Таким образом, "это было бы серьезное достижение в ракетостроении и военной области, если бы имелись положительные результаты", – подчеркнул он.

Вместе с тем "в России область технологий страдает отсутствием системного подхода. Они сосредотачиваются, в первую очередь, на военном применении, а экономика значительно отстает. Поэтому высокотехнологичные ракеты заклеивают чуть ли не эпоксидкой на уровне слесаря Васи", – заметил Романенко.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Взрыв на полигоне под Архангельском
Персоны
Игорь Романенко Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России оружие ракеты
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Питон Каа
Питон Каа
Невозможно создать высокотехнологичное вооружение без развитой экономической и производственной базы. А Россия их создает. Ерунду мелет этот укроп. Хотя - не удивительно, если он живет в отсталой и нищей стране, где уничтожены все высокотехнологичные производства.
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