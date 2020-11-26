Следы "Новичка" нашли не только на бутылке с водой Навального

Карина Бондаренко Новости России 07:38, 26.11.2020

Следы вещества из группы "Новичок", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, нашли не только на его бутылке с водой, а и на других вещах.

Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии".

Однако не уточняется, где именно еще был обнаружен "Новичок". В документе только подтверждается, что яд находился на бутылке с водой, что было известно ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

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