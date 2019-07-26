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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Услышьте меня, путинские п*донки – я вас не боюсь

2.8т

Недавно мне передали информацию для моей очередной серии "Откровений Силовика". Информацию из надёжных источников.

Как неоднократно говорил Дмитрий Гордон, "я ещё пожить хочу", имея в виду то, что он не хочет публиковать А, В и С, и не хочет называть X, Y и Z, потому что боится за свою жизнь.

Я тоже "ещё пожить хочу", и я тоже боюсь за свою жизнь. Но я опубликую эту информацию, потому что считаю её общественно важной и необходимой для предания огласке, и, при этом – услышьте меня, путинские подонки – я вас не боюсь.

Мне передали следующую информацию:

1. Сколько, на самом деле, "стоит" Путин, откуда и как он берёт своё богатство, и где именно он его прячет.

2. Каков план незаконного удержания власти Путиным и его ОПГ.

3. Кто, почему и зачем убил Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР, и что они узнали в ЦАР незадолго до своей смерти.

4. Каков лимит трат на дебитовых и кредитных карточках Миллера и Грефа, и почему.

5. Какие суммы выплачиваются чиновникам в ранге замминистра в качестве т.н. "13-й зарплаты".

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Убивать меня до публикации бесполезно: флешка с этой информацией находится в сейфе в офисе юридической фирмы в одной из европейских столиц, и, если со мной что-нибудь случится, эта информация будет немедленно опубликована как есть, без формата "Откровений Силовика", с явками, паролями, подробным описанием и даже фотографиями. Убивать меня после публикации тоже бесполезно: публиковать я буду в формате "Откровений Силовика", и этот формат будет пределом, на который я пойду; но если со мной что-нибудь случится, уже после публикации, то эта информация будет немедленно предана самой широкой публичной огласке вся, как она есть.

Так что на месте путинской ОПГ, ФСО и ФСБ, я бы подумал о том, как сделать так, чтобы со мной, наоборот, ничего не случилось. Иначе будет хуже. Юридическая фирма в Европе имеет подробные инструкции, что делать, и, поверьте, они будут следовать уже данным им указаниям.

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Автор
Слава Рабинович Слава Рабинович
Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Славы Рабиновича
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Какой идиот.
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lazar galka
lazar galka
таких смелых жидов ещё не видела. не побоятся кровавой гэбни, мордорского ТЕРРАНА и Гулага это дааа. уважуха
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Во, х.уйню накалякал)))
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