Только ленивый не знает, кто такие Юрий Дмитриев и Оюб Титиев, и что с ними происходит. Оба – главы местного (карельского и грозненского, соответственно) правозащитного центра "Мемориал".

6 марта Петрозаводский городской т.н. "суд" продлил до 25 июня арест Дмитриева по ложным и незаконным обвинениям в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении оружия. К апрелю 2018 года Дмитриев уже отсидел много месяцев в СИЗО и прошёл через т.н. "суд", который, под давлением российской и международной общественности, уверенной в невиновности Дмитриева, оправдал его. Через несколько месяцев, в июне 2018 года, НКВДшно-КГБшные бандиты путинской ОПГ снова арестовали его, по тем же обвинениям, и снова будут "судить".

При незаконном задержании Титиева НКВДшно-КГБшные бандиты путинской ОПГ подбросили ему наркотики, и после почти полутора лет в СИЗО Титиев попал в "суд" путинской ОПГ, в котором прокурор запросила четыре года колонии.

У меня вопрос. Зачем нужен Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (т.н. "СПЧ")? Почему его члены не подадут в отставку сегодня же? Ведь они соучастники, не правда ли? Имитаторы имитационного органа, не более и не менее!

Владимир Путин, Сергей Кириенко, Юрий Чайка, Александр Бастрыкин, Александр Бортников, Николай Патрушев и прочие ключевые члены путинской ОПГ – настоящие уголовники. А члены СПЧ – соучастники.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (здесь процитирую немного подробней, из-за тяжести статьи за эти тяжкие преступления):

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

#ИмперияЗла жива. При НКВДшнике Путине по-другому быть и не могло.

НКВДшники Путин, Патрушев, Иванов и Ко. – наследники садистов, палачей и убийц, и сами садисты, палачи и убийцы.

#ДляГааги #ДляТюрьмы #ДляЛюстрации: террор путинской ОПГ.

Незаконные задержания, избиения, аресты, пытки, осуждения и убийства граждан. Неправовые законы. Демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.

Мы точно не забудем и точно не простим.

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