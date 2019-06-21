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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Спецоперация Путина в Грузии: консервная банка взорвется

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20 июня оппозиционные силы в Тбилиси (Грузия) вышли на массовые протесты. Их спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента. Может ли ситуацией дестабилизации в стране воспользоваться президент России Владимир Путин?

У меня простой комментарий. Вы задаёте ваш вопрос очень наивным образом: "Сможет ли Путин воспользоваться ситуацией дестабилизации в Грузии?". А кто создал эту ситуацию, вам известно? Надеюсь, ваши читатели знают сопутствующую информацию, как эта провокация создавалась, хотя бы из вчерашнего потока новостей.

А теперь немного подробностей, и тогда всё становится ясно, без дополнительных комментариев. Процитирую досье, опубликованное на сайте "Русский Криминал" в марте 2011 года.

Протесты в Грузии

Протесты в Грузии

Скандальная информация о Сергее Гаврилове впервые появилась в СМИ в 2007 году. Заключалась она в необычных этапах биографии Гаврилова: Сергей Гаврилов начал свою карьеру в середине 90-х годов, когда стал работать в Национальном резервном банке у Александра Лебедева, известного российского предпринимателя, бывшего дипломата и полковника СВР советского периода, ныне председателя Совета директоров ЗАО "Национальная Резервная Корпорация", экс- депутата Государственной Думы Российской Федерации. Отношения с Лебедевым у Гаврилова стали напряженными через несколько месяцев совместной работы, и Сергей Гаврилов вместе с неким полковником КГБ по фамилии Явлюхин был направлен сначала во Внешэкономбанк, а потом во Внешторгбанк.

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Дальнейший период жизни Сергея Гаврилова странным образом связан с локальными войнами – он был в Приднестровье и Абхазии в то время, когда в этих республиках разгоралась и происходила гражданская война. Он был в Косово, потом в Иране и Ираке – так же в периоды вооруженных конфликтов. В Багдаде Гаврилов был дважды - в первую и вторую войну (вместе с Геннадием Зюгановым он укреплял легитимность режима Саддама Хусейна). Был Гаврилов и в Крыму, когда там произошла конфронтация между украинцами и крымскими татарами. Все эти вояжи Сергей Гаврилов совмещал с основной работой в корпорации МиГ, где официально осуществлял контроль за исполнением экспортных контрактов корпорации. Фактически он являлся сотрудником действующего резерва спецслужб.

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов выступате на сессии МПА в Тбилиси, 19 июня 2019 года

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов выступате на сессии МПА в Тбилиси, 19 июня 2019 года

Голос Америки

Среди контактов Гаврилова в то время – сотрудники силовых структур Санкт-Петербурга, помощник президента Игорь Сечин. Впоследствии, с личной подачи директора службы внешней разведки Сергея Лебедева, Гаврилов возглавил Центр исследований экономических кризисов и вооруженных конфликтов. Начало политической карьеры Гаврилова было для всех неожиданностью - по решению ХII съезда КПРФ он возглавил список компартии от города Воронеж, стал советником зампреда Государственной Думы Валентина Купцова. Протеже Гаврилова выступил Геннадий Зюганов. Гаврилова и сегодня причисляют к сотрудникам спецслужб. Из личной жизни: Сергей Гаврилов – человек набожный, исповедуется у отца Тихона (Шевкунова) в Сретенском монастыре. Там же и у того же Шевкунова "исповедуется" и Путин.

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Надеюсь, всем всё понятно?

Это очередная путинская "спецоперация" по дестабилизации соседней страны.

Но в эпоху Интернета все эти спецоперации вспухают и взрываются, как советские консервные банки с какой-нибудь просроченной гадостью.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

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ЭксклюзивПротесты в Грузии
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Владимир Путин
Место
Грузия
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Иванов Александр
Иванов Александр
Слава, Вы "финансист"? Ну таки и финансируйте. Не хер рассуждать о том, в чём Вы баран. РЖУНЕМАГУ!!!
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bobin robin
bobin robin
PUTIN HUILO
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Иванов Александр
Иванов Александр
bobin robin, "PUTIN HUILO" Это Ваша Папа? РЖУНЕМАГУ!!!
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bobin robin
bobin robin
АРМЯНСКИЙ СЦЕНАРИЙ С ГОСДУМОЙ ГРУЗИН ВЫЛЕЧИТ
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Иванов Александр
Иванов Александр
bobin robin, Капс выключить не пробовали...в голове... РЖУНЕМАГУ!!!
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