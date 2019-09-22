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22 сентября • обновлено в 10:31
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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Россия демонтирована: конституционный строй отменен

1.6т

Бывший росгвардеец, ставший актёром, и, по совместительству, узник "Московского дела" Павел Устинов, после вмешательства Соловьёва-помёта, Симоньян-боброедки, жулика и вора Турчака и даже всего Первого канала с Иваном Ургантом, вышел на свободу из СИЗО с чёрного входа – как и полагается настоящему херою сапратевления.

Открепительный талон выдал адвокат по вызову Кучерена, который тут же дал несколько советов тем неумелым адвокатам из "Агоры" и других контор с криворукими адвокатскими ебл*нами, которые не смогли грамотно объяснить честному судье Криворучко, что Павел невиновен. Бесценные советы Кучерены: обжаловать приговоры, не бояться идти в высшие инстанции, надеяться на справедливость и просить суд изучать все материалы. А то судья Криворучко не вдуплил сразу, от бездействия криворуких адвокатских ебл*нов, пока адвокат по вызову Кучерена не подоспел.

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И вот Павел Устинов, выйдя из СИЗО через чёрный вход, говорит: "Не хожу на митинги, не втираю дичь". ©

И вся прогрессивная протестная общественность – в ах*е.

А на самом деле, она должна быть в ах*е от кое-чего другого.

Ведь неважно, кто такой Павел Устинов и что он говорит о себе и о протестах: он ничего противоправного не совершал и не может быть задержан, арестован, судим и осуждён, кто бы он ни был, и каких бы взглядов ни придерживался.

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А вся прогрессивная протестная общественность должна быть в ах*е от бездействия генпрокурора Чайки, правового департамента администрации президента, мэра Собянина и Госдумы. От бездействия при фабрикации таких уголовных дел, при фальсификациях доказательной базы, при лжесвидетельствах в судах. От бездействия при эскападах одного из высших чинов государства – тупого безграмотного солдафона Золотова.

Золотов сказал, что Устинову надо было дать условный срок, а его 3,5 года колонии прибавить блогеру Синице. То есть невиновному Устинову – условный срок, а раз приговор с реальным сроком уже вынесен, то что же – сроку пропадать? Приплюсовать его Синице!

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И этот тупой безграмотный солдафон командует армией головорезов в количестве 340 тысяч штыков, отдаёт преступные приказы избивать протестующих, является генералом и что-то там запредельно тупое публично заявляет. А генпрокурор Чайка, правовой департамент администрации президента, мэр Собянин и Госдума молчат.

Это говорит о том, что государство демонтировано, и конституционный строй отменён.

Вот от чего должна быть в ах*е вся прогрессивная протестная общественность.

А не от того, что сказал или не сказал Павел Устинов.

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Автор
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Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Славы Рабиновича
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Питон Каа
Питон Каа
Это проституционный строй (как на Украине сейчас, а у нас в 90-е) отменен и демонтирован, поэтому Россия только растет и крепнет, а вот Украина - гниет и дохнет.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Пожелаем здоровья Путину, ведь его "мудрое" правление уничтожит таки РФию к х*ям собачим. Все государственные институты уничтожены, а значит распад государства - дело ближайших лет. Запасаемся попкорном
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