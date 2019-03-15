Если американские законопроекты о санкциях против России утвердят, то единственный случай, когда они не смогут стать законами – это если президент Дональд Трамп наложить на них вето. Но он не станет этого делать потому что результаты голосования по законопроектам совершенно уникальны: подавляющее большинство американских законодателей от обеих партий поддерживает их. Соответственно нет никакого шанса для вето Трампа. Поскольку в США все ветви власти строго разделены и являются независимыми, то существует механизм, при котором одна ветвь власти, в данном случае законодательная (а это Конгресс) обязывает исполнительную ветвь власти, президента, Минфин, АNB, выполнять закон.

По текстам этих законопроектов поставлены строгие временные рамки и через не очень длительное время американская администрация, то есть исполнительная власть, должна представить отчет и доклад о, например, богатстве Путина. Это будет сделано потому, что этого не может быть не сделано. Сразу скажу, что российская официальная пропаганда в лице таких членов путинской ОПГ, как Песков и Лавров, эти законопроекты называет антироссийскими. Но действительность не имеет ничего общего с их мнениями. Это не антироссийские санкции, а наоборот, законопроекты, защищающие интересы как России, так и ее граждан.

Российский рубль

Невозможно ассоциировать с этой точки зрения преступный путинский режим, организованый в ОПГ, которая незаконно захватила и незаконно продолжает узурпировать власть. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные интересы России не совпадают с интересами этой преступной группы и никоим образом нельзя говорить об антироссийскости американских законопроектов. Они являются антипутинскими и направлены против криминальной банды преступников, захватившие и узурпировавшие власть.

Российская экономика пока особо не отреагировала на сообщение о санкциях. Те ограничения, которые вводились на протяжении многих лет, приземлили ее в вязкую лужу. Долларовый ВВП располовинен, курс рубля тоже, а экономический рост находится или в жестко отрицательной зоне или в слабоотрицательной или вокруг нуля.

Новости Самая большая проблема России не Путин

После жесткого падения в 14-15 годах российская экономика находится в чудовищном вязком застое и стагнации. Половина госбанков уже под различными санкциями. Остались только те меры, о которых мы все знаем и которые могут применены к российской финансовой системе в случае, если бы Россия двинулась аннексировать еще больше территории Украины или ввела бы условные танки в условный Минск. Или еще покруче – в какой-нибудь условный Будапешт.

Соответственно отключение Свифт, запрет на просчеты в долларах, эмбарго против российских энергоресурсов – это мера, которая может быть применена в случае военных силовых действий и гибридных диверсий против всего остального мира. Нынешние санкции будут постепенно усиливаться разными вязкими мерами. Также будет усилено давление на окружение Путина и продолжение увеличения персональных санкций.

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