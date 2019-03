Жесткие санкции обязательно будут введены, как вторая фаза санкций согласно закону США от 91-го года "О противодействии странам, замешанных и виновных в применении и в производстве химического оружия".

Этот закон за время своего существования был применен всего лишь два раза – к Сирии и к КНДР. Россия провела спецоперацию по попытке убийства на территории иностранного государства, члена G-7, члена НАТО, провела ее общественно-опасным способом при помощи боевого химического отравляющего вещества. В результате этой атаки пострадало несколько человек, включая граждан Великобритании, и один человек погиб.

Это – террористическая атака и акт войны против Великобритании на ее же территории. Первый эшелон санкций в этом законе – это запрет на экспорт в Россию различных технологий военного и двойного назначения, а также запрет на разные другие смежные вещи.

Что касается второй фазы санкций, согласно этому закону, их введение зависит от государства, которое обвиняется в применении и изготовлении химического оружия и что оно делает в отношении требований, которые этот закон предъявляет.

На национальном уровне такое государство должно заверить мировое сообщество, что этого больше не повторится ни в производстве, ни в использовании запрещенного химического оружия. Также в данном случае Россия должна допустить международных инспекторов на объекты производства или на предполагаемые объекты производства химического оружия, чтобы они подтвердили или опровергли факт его производства.

Когда этот закон был применен и введена первая фаза санкций, то многие задавались вопросом – а будет ли введена вторая фаза через 90 дней после введение первой. Еще после первой волны было понятно, что Путин никого не допустит ни на какие объекты. Еще тогда было понятно, что они придерживаются тактики все отрицать. Были разыграны все эти спектакли с Петровым и Бошировым, и всему миру еще раз была показана усмехающаяся, лживая, наглая и преступная морда путинской ОПГ.

Совершенно наглым образом они просто смеялись в лицо, как Великобритании, так и ее союзникам, и всему мировому сообществу. Ни при каких условиях, кроме как смены режима, не мог произойти допуск международных инспекторов на российские объекты по производству запрещенного химического оружия.

Поэтому я был сразу полностью уверен, что второй пакет санкций, согласно этому закону, обязательно будет введен. Ждать осталось совсем недолго, пару недель или чуть больше.

Они будут по-настоящему адскими. Что такое "адские"? Это легче всего протестировать следующим образом. Посмотрите, как до 2018-го работали империи Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски. Их корпоративные структуры являлись главными и контролирующими акционерами во многих разных компаниях и юрисдикциях. У них были хорошие банковские отношения по всему миру, отношения с другими сервис-провайдерами, инвестиционными банками, а существенно большие штаты сотрудников являлись иностранными. Вот как жизнь этих людей была устроена раньше, и как она устроена сейчас, после введения персональных санкций против Вексельберга и Дерипаски, и компаний, которые им принадлежат. Все обвалилось.

Спросите у главы ВТБ Андрея Костина, является ли адом жизнь после принятия персональных санкций. Я разговаривал с несколькими участниками российского списка Форбс по поводу вероятности введения санкций против них лично. У них у всех примерно одна реакция, одна фраза: "Если санкции введены – the game is over". Больше нет никаких комментариев.

Кроме персональных санкций возможен еще запрет на покупку российского госдолга, эмбарго или частичное эмбарго на российские экспортные товары, включая нефть и газ. И что будет с российской экономикой, рублем, финансами, бюджетом, если будут введены серьезные санкции такого характера? Вот почему они называются адскими.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.