Когда вскрылось вмешательство путинской ОПГ в выборы президента США и в референдум по Брекзиту в Великобритании в 2016 году, я подробно и глубоко изучил реальную вероятность "of tipping the scale", т.е. той соломинки, которая помогла сдвинуть весы в определённую сторону, именно благодаря вмешательству путинской ОПГ.

Brexit

Всем известно, что Трамп проиграл Клинтон на основе "popular vote", т.е. он получил меньше голосов избирателей, чем Хиллари. Выборы он выиграл на единственно законной основе "Electoral College", т.е. "Коллегии выборщиков", для чего ему нужно было во что бы то ни стало получить перевес в ряде "ключевых", в том тогдашнем раскладе, штатов. И он получил – еле-еле, но получил. То есть, да, его весы сдвинула соломинка. И победа Трампа была огромной неожиданностью для всех.

Всем также известно, что медленный и болезненный выход Великобритании из Европейского союза – это процесс, основанный на результате консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход (кстати, как я понимаю, британские граждане Сергей Брилёв и Татьяна Алтушкина тоже могли голосовать, и, вероятно, голосовали). 51,9% – это та же самая соломинка, и результат "за Брекзит" тоже стало огромной неожиданностью для всего мира.

Итак, победа Трампа и Брекзит – весы сдвинула соломинка в обоих случаях, это надо всем знать и запомнить. При такой минимальной разнице вполне возможно, что вмешательство путинской ОПГ оказалось решающим – и там, и там.

Результат? Погружение мира в хаос. Нет, это не мировой хаос-хаос, но совершенно очевидно, что мир был бы гораздо менее хаотичен, если бы президентом США стала Хиллари, и если бы не было Брекзита.

От прихода Дональда Трампа до отставки Терезы Мэй, от противостояния ветвей власти в США до экономической дислокации в Великобритании, от расследований спецпрокурора Мюллера до мучительных переговоров Великобритании и ЕС – всё это, и не только это, отвлекло весь цивилизованной мир от реальной угрозы всему миру, исходящей от путинской ОПГ.

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Добавьте сюда электоральные (и даже военные) диверсии по всему миру, международный подкуп и политическую коррупцию, которые распространяет путинская ОПГ везде, куда может дотянуться – от Австрии до Черногории, от ЦАР до Франции, от Венесуэлы до Венгрии, от Аргентины до Сирии.

Путин и его ОПГ любят ловить рыбу в мутной воде. Мутная вода – это, как раз, от прихода Дональда Трампа до отставки Терезы Мэй, и всё, что между этими двумя событиями (и это ещё не конец этой истории).

Мутная вода и хаос.

И у меня три вопроса.

Первый вопрос

Где второй эшелон санкций США, согласно введённому в действие против России закону от 1991 года – закону CBW, т.е. пакету законов под названием "Chemical and Biological Weapons Sanctions Laws"? Его суть вы можете посмотреть вот здесь.

Это за Скрипалей, и вообще за террористическую атаку и диверсию РФ на территории Великобритании (страны-члена НАТО и G-7) при помощи боевого химического отравляющего вещества, запрещённого международным сообществом (в т.ч. Россией) к производству и применению. С момента принятия закона в 1991 году он вводится в действие всего лишь в третий раз за всю историю – первые два раза он применялся против Сирии и КНДР. Россия оказалась в хорошей компании.

27 августа 2018 года в действие вошёл первый эшелон санкций, согласно этому закону. Через 90 дней после этого должен был войти в действие второй, более мощный эшелон санкций, тоже согласно этому закону – если только Россия на официальном государственном уровне (1) не заверила бы мировое сообщество, что подобных актов терроризма, диверсий и войны, с применением запрещённого вооружения, больше никогда не будет, и (2) допустила бы международных инспекторов из ОЗХО и других подобных организаций на объекты производства такого вооружения, включая объекты, производящие "Новичок". Понятное дело, что эти условия выполнены не были, и в конце ноября 2018 года обязательно должен был прилететь второй эшелон санкций. Обязательно.

Но где он???! Или администрация Трампа НАРУШАЕТ условия CBW? Американские юристы, ответьте, пожалуйста, в комментариях ниже, если кто знает! Хаос и мутная вода – не объяснение.

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Второй вопрос

Покушение на убийство Скрипалей, убийство гражданина Великобритании, покушение на убийство граждан Великобритании общественно особо опасным образом, и вообще, ещё раз, террористическая атака и диверсия РФ на территории Великобритании (страны-члена НАТО и G-7) при помощи боевого химического отравляющего вещества, запрещённого международным сообществом (в т.ч. Россией) к производству и применению – что сама Великобритания сделала, по этому поводу, какие последствия понесёт за свои преступления путинская Россия? Ах, были уменьшены дипломатические контингенты на обеих сторонах, ах, понятно… Нет, ну реально, а? И это всё? Великобритания, алё!

Третий вопрос

Какие реальные последствия уже понесла путинская Россия за международный разбой, пиратство, похищение украинских моряков и украинских судов в Керченском проливе и Азовском море? Новые международные санкции… нет?! Мировое сообщество, алё!

У меня одного такое впечатление, что история повторяется? Что мир пытается умиротворять нового Гитлера?

Или это так полагается, во времена относительного "мирового хаоса" и мутной воды?

А теперь возвращаемся к началу моей статьи. Ведь относительный мировой хаос и мутную воду устроила путинская ОПГ, правильно?

И значит, она тактически выиграла? Значит, тактически прав был Путин, со своими бандитами?

Выходит, что да.

И мир, пока что, ничего не противопоставил.

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