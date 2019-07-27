Знакомый силовик, лично мне:

– Понимаешь, у нас все всё понимают. Президент нелегитимен. Госдура нелегитимна. Многие во власти понаделали делов не только на Гаагу...

Ну что, ты пункты обсуждения сам вчера обозначил уже.

Некоторым, наверное, будет странно слышать, многие не поверят, а другие – вообще не понимают масштаба цифр. Но твой бывший босс Билл Браудер ошибся в оценке состояния Папы. Папа уже давно перевалил за триллион долларов.

Новости Венедиктов вылетел бы с любой радиостанции с волчьим билетом

У Папы со всеми значимыми денежными потоками налажены отношения "рукавов", как "рукава русла реки". Он хотел получить такой в ЮКОСе в 2003 году, но Ходор и Брюс Мизамор послали его нахер. Ну так Папа просто ЮКОС себе в Роснефть забрал – делов-то! А ровно через пять лет, 24 июля 2008 года, когда Папе сказали, что Мечел артачится, так помнишь, что было? Вот три дня назад 11 лет исполнилось – тому "доктору" для Зюзина, помнишь? "Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придётся послать и зачистить все эти проблемы". Ну и все всё быстро поняли.

У Папы есть доля практически в любом большом бизнесе в России, и доля от любой кражи из бюджета, от большой до маленькой. Та кража денег из бюджета, которая была вскрыта Сергеем Магнитским и Биллом Браудером, она ведь тоже крышевалась и продолжает крышеваться Папой: потому что он был тогда в доле. Да, собственно, это было показано в "Панамском досье", когда часть этих денег, именно из этой истории, оказалась на счетах одного из папиных подставных кошельков – Сергея Ролдугина. Кстати, поэтому Папа так и бесится, насчёт Акта Магнитского, поэтому он и сделал этот "Закон подлецов", в отместку. И если бы Папа не был главой государства, он уже бы был в списке Магнитского, персонально. Там ведь всё доказано, всё видно.

Папа устанавливает доли от случая к случаю, от бизнеса к бизнесу, от одной бюджетной кражи до другой – чисто по обстоятельствам: кто что делает, какие ещё люди в доле, какова его роль, и т.д. Так что папина доля может варьироваться от 10% до 90%.

Вот он недавно призжал на остров Коневец, в Коневский Рождество-Богородичный монастырь на Ладожском озере. Рядом с тобой, где ты на даче живёшь. Сначала на своём самолёте до военного аэродрома в Громово, потом на вертолёте в Бухту Владимирская, потом – на остров, в монастырь. Ты же видел, типа, сам. Так он там с Гундяевым и Сечиным был. И каждый год так там бывает. Знаешь, для чего? Они между собой это так называют, по-простому: "делить бабки". Для этого и собирались. Ведь он в финансах РПЦ тоже в доле. А Роснефть – так это вообще… лучше промолчу.

В какой-то момент у Папы переклинило насчёт бумажных фантиков – он боится держать доллары и евро: могут конфисковать, заморозить, наложить персональные санкции… Так что, кроме этих валют, он богат в йенах, швейцарских франках и гонконговских долларах. А ещё у Папы – золотые слитки, бриллианты и алмазы.

В какой-то момент закрома в папиных бункерах в России стали переполняться, да и небезопасное это дело, хранить такое количество богатств внутри границ нашей охрененно необъятной Родины. Последние десять лет он усердно перевозит всё нажитое, непосильным трудом на галерах, за пределы России. Я примерно представляю себе около десяти мест в разных уголках мира, но точно знаю об одном и самом главном: о его личном бункере в горе Афон на афонском полуострове на севере восточной Греции. Там – основная масса его золота, бриллиантов и необработанных супер-ценных алмазов. И будет ещё больше, поверь мне.

Зачем ему столько? Это очень просто. Необустроенность, нужда, иногда даже нищета. Потом ГДР, потом опять необустроенность, нужда, иногда даже нищета. А потом – мэрия Собчака, с Кудриным, Грефом, Сечиным, Миллером и всеми остальными товарищами весёлого жанра. "Бабки надо делать, бабки надо делать, бабки надо делать…". Так понимаешь, у Папы мозг с 1995 года никуда не развился. Он примерно на этом же самом уровне, насчёт этого. Вот он и копит, на старость.

Папе скоро будет 67. Морочить голову идиотам-рабам он больше уже не может: мнимая псевдолегитимность, путём манипуляций, фальсификаций, пропаганды и прочей лабуды, уже не выглядит так, как раньше. Теперь невозможно "избрать" ни Папу, ни "Единую Россию", ничего – тупая пустота, как папины глаза. И легитимностью тыкать больше невозможно: смотрите, мол, бузотёры, меня народ избрал, а вы – грязь, вас никто не избрал и не изберёт, брысь под лавку. Не, такого больше нет. А что есть?

А ничего нет, кроме Росгвардии, кадыровцев, ФСО и ФСБ. Больше ничего нет. Легитимности нет, конституции нет, конституционного строя нет. А захват и узурпация власти есть. Что надо делать?

Правильно, подавлять. Управлять штыками. Почему? А больше нет вариантов. Понимаешь, просто больше нет вариантов. Оттуда – только ногами вперёд. Желательно от естественных причин, и не скоро. Потому что другого выхода нет: если оставить пост главы государства, то это или смерть, или тюрьма. Это Папа знает хорошо.

Причём он знает, что если проявить слабость, как Николай II, Каддафи или Янукович, то это – либо смерть, либо скамья подсудимых. Потому что никакого "ростова" для Папы нет и быть не может. С одной стороны – либо смерть, либо тюрьма. С другой стороны – больше триллиона долларов в разных активах. "Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?". Тут же всё однозначно, понимаешь? И он это понимает. Очень хорошо понимает.

Короче, он будет давить, и пох ему на легитимность. И на всё остальное тоже пох – будут выборы такие, как он скажет. Никто никуда не может быть и не должен быть допущен. Конечно же, включая и Мосгордуму. Ты что, не понимаешь, что все эти люди, рвущиеся сейчас в Мосгордуму, сделают? Во-первых, они ни при каких условиях не должны получить доступ к финансовым документам бюджета Москвы. Там у Папы такая доля, в этих ежегодных 40 млрд долларов, что ты просто не поверишь. А ты что, хочешь, чтобы в этих цифрах начали копаться Яшин, Соболь, Жданов, Янкаускас и Митрохин? Ты в своём уме? Они там такое накопают, после чего это сразу уже будет на канале Навального, на весь мир. А Навальный, в основном, финансируется Атлантическим советом, как ты знаешь. Оранжевая революция и оранжевая опасность. Вот – что думает Папа.

Кроме того, эти ребята смотрят на Мосгордуму только лишь как на свой трамплин в Госдуму, причём трамплин прямо с постоянно включённым микрофоном. Ты шутишь?

А из Госдумы они – прямиком в кандидаты в президенты. Ты что, хочешь до этого довести, чтобы их на этом этапе снимать пришлось? Да они ещё до этого такого наворотят, они оранжевую революцию устроят ещё раньше! Тем более, что они все финансируются этими организациями из Европы и США. Ну… этими! Особенно – из США. Так что это надо душить в зародыше, понимаешь?

Печень по асфальту. Надо будет – и мозги по асфальту. Кровь будет, крови будет много. Что охаешь? Точка невозврата для Папы уже давно пройдена, ты сам об этом неоднократно писал. Думаешь, ты один это понял? Папа тоже понял!

Лучше реки крови, чем оранжевая революция на деньги Запада, малыш. Папа так думает.

Так что нет никакого другого плана, по поводу продления его полномочий до самой его смерти. Кроме одного: мочить в сортире, и лить реки крови. Ты сам увидишь, и поймёшь, что так можно.

Теперь насчёт Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР. Они там очень многое узнали насчёт добычи алмазов папиным младшим партнёром по многим бизнесам – Пригожиным. Пригожин фронтит за Папу: у Папы с ним, в основном, 90% во всех проектах, у Пригожина – 10%. В ЦАР идёт добыча алмазов. Большая часть самых ценных не идёт на продажу за деньги, а физически перевозится к Папе в его хранилище-бункер на Афоне. И Джемаль, Радченко и Расторгуев всё это отследили: путь алмазов из ЦАР прямо на Афон. Люди Пригожина и Папы узнали, доложили, получили приказ: устранить, уничтожить, потому что этих свидетелей оставлять в живых – нецелесообразно. Вот и вся история.

ЦАР – это не единственное место, где добываются алмазы для Папы. Ну, ты меня понял.

Кстати, ты видел, как все слились из расследования убийства? Кто туда суётся, тому говорят: не суйся, иначе ты тоже будешь трупом, и мы не шутим. Ну вот, и перестали соваться.

Кстати, к ночи помянули Миллера и Грефа. Знаешь, какие у них корпоративные дебитовые и кредитные карточки, с каким ДНЕВНЫМ лимитом? Это так классно: 70 миллионов рублей. Ну так, на всякий случай. Мало ли, бывает, что люди важные приезжают, с ними или для них в магазин сходить надо. Ну, ты меня понял…?

Вообще, 1 миллион долларов в валютном или рублёвом эквиваленте у них называется "единица" и выдаётся в качестве премии. Например, до девальвации 2014 года 13-я зарплата любого чиновника уровня замминистра была примерно 35 миллионов рублей, а после девальвации – 70 миллионов рублей. Ну, чтобы миллион долларов всегда получался. То есть "единица".

Но это всё так, тебя не особо касается. Если только ты не чувствуешь себя гражданином и не являешься налогоплательщиком. Тебя больше касается то, что будет кровища. Очень много крови. Чтобы удержать власть. Чтобы не быть слабым, чтобы не прогнуться. Иначе – кранты.

Ну, на сегодня всё. Что за голову хватаешься? Наливай, давай лучше выпьем ещё!

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