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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Коварный план Путина обречен

3.8т

Как считают многие российские и иностранные СМИ, одним из вариантов сохранения Путина у власти после 2024 года, когда истекает его последний президентский срок, может быть объединение России с Беларусью - создание новой страны, в которой нынешний глава РФ снова сможет стать президентом.

Своим мнением о возможности осуществления такого сценария с "Апострофом" поделился российский блогер и финансист Слава Рабинович.

О сценарии объединения с Беларусью с целью оставить Путина у власти к сегодняшнему дню не говорил только ленивый. Я об этом сценарии писал еще года три назад. С точки зрения тактики удержания власти Путиным и его ОПГ – это достаточно рабочий вариант. Тогда полностью, как они думают, исчезает проблема не только 2024 года, но и потенциально досрочной ротации в связи с какими-то событиями задолго до 2024 года.

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Совершенно очевидно, что у Путина есть проблема его легитимности согласно российской Конституции, возникшая в сентябре 2011 года, когда он вместе с Медведевым объявил о де-факто государственном перевороте – своем возвращении в кресло президента. В глазах людей, которые разбираются в этих вопросах, у Путина просто нет легитимности. А если говорить о широких народных массах, то легитимность Путина шатается с момента Чемпионата мира по футболу прошлого лета, когда он, нарушив все свои обещания, объявил о повышении пенсионного возраста. Эту пенсионную аферу, как я это называю, пропихнули вантузом в глотку каждому, несмотря на то, что ее все восприняли в штыки. Рейтинг доверия к Путину упал даже среди тех, кто продолжали верить, смотря телевизор.

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На 2019 год реальные доходы населения падают шестой год подряд. В течение 11 лет в России не было никакого экономического роста - то есть средний показатель составляет 0%. Только официально около 13% населения России живет за чертой бедности. На самом деле, я думаю, таких людей порядка 25%. А вообще, примерно 50% населения России мы можем классифицировать как бедных.

Но Путин отказывается говорить об экономике и экономическом росте, без которого невозможно улучшение благосостояния людей. Он продолжает вводить новые налоги и поборы. Никаких экономических и политических реформ не предвидится. Они принимают все более и более безумные законы, нарушающие Конституцию.

На этом фоне не просто рейтинг Путина падает, но и вопрос о его легитимности начинает вставать в полный рост среди широких народных масс. Что сделал Путин в прошлый раз, когда такие вопросы начали задавать люди? Они их повсеместно начали задавать в 2011-2012 году, когда был объявлен де-факто госпереворот, когда в декабре 2011 года выборы в Госдуму были полностью сфальсифицированы, и люди вышли на улицы. Но протесты, как мы помним, закончились, к сожалению, силовым подавлением.

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Рейтинг Путина обвалился в 2013 году и продолжал падать вместе с динамикой роста ВВП. Было совершенно очевидно, что "путиномика" трещит по швам. В этих условиях Путин начал агрессию против Украины: он схватил шахматную доску, смел с нее все фигуры и ударил Украину и весь мир по голове этой доской. И дальше развязал невероятную пропаганду, в которой предстал как "собиратель земель русских". Пропаганда о "русском мире" сыграла свою роль, и рейтинг Путина достиг рекордно высоких значений.

Мы можем с очень высокой степенью вероятности предполагать, что способ поднятия рейтинга Путина, новая попытка заткнуть вопросы о его легитимности - это сделать что-то, что ударит новым всплеском адреналина в мозг оболваненного населения, чтобы снова назвать Путина собирателем земель русских. Как можно продолжить "собирать земли русские"? Путем аншлюса Беларуси. А дальше мы только вспоминаем, как Путин вырвал власть из рук Медведева. Но Лукашенко - не Медведев, это тот еще фрукт. Поэтому я далеко не уверен, что Путину и его ОПГ легко будет реализовать свой план: все-таки к 2019 году белорусский народ и особенно то, что можно назвать белорусской элитой, привыкли к тому, что у них как-никак - собственная страна.

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Слава РабиновичСлава Рабинович
Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Россия
Источник
Источник:Апостроф
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Коварный план рабиновичей обречен: россиянам меньше всего нужно второе пришествие "Ельцина-Чубайса"!
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Засеян Газон
Засеян Газон
Levitskiy Mikhail, Лукаша так моканут, что он и рта раскрыть не успеет, на вдохе.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Да как-то насрать на рейтинг этого ботоксного чучела - членопутина!
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