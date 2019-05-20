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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Без пенсии и без штанов. О путинском общаке

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Зампредседателя Центрального банка РФ Владимир Чистюхин заявил, что россияне могут остаться без пенсий из-за убыточности пенсионных фондов. Одновременно стало известно о том, что в федеральном бюджете на текущий год Минфин России предложил урезать выплаты на пенсии. Действительно ли пенсии в РФ могут прекратить выплачивать или существенно урезать? Если да, может ли это спровоцировать массовые протесты в России и, как следствие, конец путинского режима?

В долгосрочной перспективе именно так и будет. Пенсионная система России не в состоянии работать по старой схеме, и это было понятно с самого начала, только вот уже сколько десятилетий все прячут голову в песок и не признают проблемы. Хорошая новость заключается в том, что в России не нужно изобретать велосипед – как должны работать пенсионные системы уже давно изобретено, и выбор широк: США, Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия…

Конечно, если вешать плакаты на дома с надписями: "Есть вещи поважней фондового рынка", на фоне якобы "учебника истории" России с надписью "2014 – 2114", то останешься не только без пенсии, но и без штанов. Рынки капитала в России разрушены Путиным и его ОПГ за последние 15 лет, и окончательно добиты в 2014-м. А рынок капитала не может обходиться без "длинных денег", основной частью которых, в нормальном мире, и являются пенсионные фонды.

Владимир Путин

Владимир Путин

TheQuestion

Что касается пенсионной аферы ("пенсионной реформой" её назвать никак нельзя, потому что это простое изъятие денег у населения, плюс разрушение социального уклада жизни людей), то она нужна лишь только для того, чтобы изъятые таким образом деньги вывести на счета путинской ОПГ. Один только лишь Danske Bank, одно лишь его таллиннское отделение, помогло путинской ОПГ отмыть порядка 230 миллиардов (миллиардов, а не миллионов!) долларов за последние годы, что является одной из основных тем текущих расследований в европейских и американских правоохранительных и регуляторных органах.

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С властями кооперируют не только Danske Bank, но и JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank USA и другие организации, замешанные в этом крупнейшем за всю историю деле по отмывке денег. Последуют увольнения, приговоры и тюрьмы, а также штрафы в сотни миллионов долларов.

Пенсионный фонд в частности и вообще весь бюджет Российской Федерации – это общак путинской ОПГ, напоминающий сито. Нельзя наполнить сито водой, если скорость наполнения ниже, чем скорость опустошения. Поэтому по-настоящему реформировать пенсионную систему в России можно будет только после того, как путинская ОПГ будет отстранена от незаконно захваченной и преступно узурпированной ею власти. А как реформировать – это известно, это не бином Ньютона, и просто нужно сделать так, как это сделано в остальном цивилизованном мире.

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Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
То, что пенсионная система в РФ несовершенно совсем не секрет, но именно при "воровской власти" пенсии хоть и не большие, но выплачиваются стабильно. А если вспомнить "процветание 90-х" (которые в значительно мере повлияли на размеры нынешних пенсионных начислений из-за развала в экономике и серо-черных зарплат), то Славе лучше заткнуться и молиться, чтоб его бывшего Шефа Браудера не выдали в Россию, что персонально для Славы может быть чревато приговором и тюрьмой!
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Александрович Алексей, а если вспомнить 520-е до нашей эры, так получится, что самый нищий россиянин воистину в раю живёт :) При чём здесь 90-е, дол*оёб, бля? В нормальных странах тоже были в исторической ретроспективе тяжёлые времена (например, в США - 30-е гг. прошлого века, время Великой Депрессии), однако ни один психически здоровый американец не сравнивает постоянно нынешнее время с тем временем и не благодарит Трампа за то, что сейчас жить лучше, чем в каменном веке :)))
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Mega Death
Mega Death
Какой по счету за последние пять лет опус Славы хоронит Путина?))) Этот чудик в каждом шаге Кремля видит его крах)) Ему лечиться надо)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Mega Death, ОН БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО В ВАШИХ СЕРДЦАХ , ЕСЛИ ВЫ ЧЕРЕЗ ДОБАВЛЕННЫЕ +5 ЛЕТ ДО ПЕНСИИ ДОЖИВЕТЕ ИВАНЫ -ДУРАКИ
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Після того, як путінське ОЗУ буде відсторонене від незаконно захопленої і злочинно узурпованої ним влади реформувати буде абсолютно нічого.
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