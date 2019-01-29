Каждый в фразе Пескова увидит то, что хочет увидеть. Но это мы затронули самый нижний этаж, который с точки зрения нашего интереса к России наименее интересен. А следующий этаж более интересен – чего России надо в Венесуэле? Естественно, когда мы говорим "Ленин" — подразумеваем "партия", когда говорим "партия", подразумеваем "Ленин". Мы говорим и подразумеваем Сечин. Боюсь, что у Сечина будут определённые неприятности. Потому что именно Сечин инициатор, толкатель, пробиватель, и так далее вот этого овладения далекой страной с неустойчивым режимом, страной, у которой запасы нефти №1, так считается, и, наверное, так и есть на самом деле.

Сечин хотел получить эту страну фактически в свое собственное полное распоряжение. Это должна была быть российская зарубежная качалка для получения бюджетных и не бюджетных денег: это очень важно — далекая страна, хороший контракт. Поэтому я думаю, что сейчас, если — даже позволю себе так сказать – когда придет к власти Гуайдо, то еще начнется расследование. И вы удивитесь, какое. Почему, собственно. Венесуэльцы жили в таком немыслимом для 21 века дерьме? Там даже типа награждения передовиков производства туалетной бумагой. Если это фейк – хотя фотографий сейчас полно – то это только исключение, которое подтверждает правило. Мы знаем, что это чудовищная страна с чудовищным, воистину антинародным режимом.

Владимир Путин

Новости Полезные идиоты Путина

Вот если говорить про Россию, я не могу назвать режим Путина антинародным, потому что Путина народ любит и целует его взасос – он еще не довел Россию до такого страшного состояния голодных бунтов, — сколько там инфляция в Венесуэле? Тысячу процентов.

И возникает вопрос – что там делала Россия и насколько, какое было ее участие в этой трагедии Венесуэлы? Вспомните СССР — в Советском Союзе не было туалетной бумаги. И власть способствовала тому, чтобы подтирались газетой "Правда" — ну, не было, потому что, по всей видимости, построить завод по производству туалетной бумаги это значило сделать уступку мировому империализму.

Новости Для России это будет катастрофа

Но в стилистике Мадуро я вижу абсолютный привет из России. Это российская школа неумения ничего. То есть, человек не умеет ничего, человек готов похоронить свой собственный народ для какой-то цели. Вот какой цели? Вот это, по всей видимости, новая власть будет выяснять.

Теперь коснемся главного, первого этажа, который наиболее интересен. Потому что США отказались уйти из посольства США и сказали, что будет там находиться. Более того, если Мадуро тронет американцев, то сразу вся Америка в этом посольстве и окажется. Российская Федерация уже делает грозные заявления.

Новости Историческая беда России

Поэтому значение Венесуэлы, как и Кубы, это сладкий сон Путина. Потому что это страны, которые, хотя бы географически находятся на том же континенте, где и проклятая Америка.

Если бы Мадуро не был бы идиотом, и это была бы более или менее нормальная страна, в которой граждане занимаются сексом, подтираются туалетной бумагой, а не портретом Мадуро, ездят в какие-то примитивные отпуска, то никто бы не обращал внимания на политику, и можно было бы, возможно, сделать главное – сделать из Венесуэлы, как и из Кубы, что сейчас гораздо сложнее, мощный форпост российского влияния. Во-первых, там была бы совершенно замечательная база "Их там нет", — всяких войск повара, которые там могли совершенно спокойно двигаться вверх и вниз по Латинской Америке – это раз.

Во-вторых – чем черт не шутит, — почему бы там не сделать какую-то военную базу? Да, сейчас она там не может быть, даже до этой проблемы, которая возникла. Потому что, если там, не дай бог, появилась бы какая-то российская ракета, то это называется "Карибский кризис №2". Но если будет обострение, и проклятые империалисты будут угрожать Российской Федерации – например, границы НАТО с помощью бандеровской Украины подвинутся к российским границам, то соответственно, российские ракеты должны быть поближе к Америке. Это вторая история.

Поэтому сейчас идет битва совсем не Мадуро с Гуайдо, а битва между США и Российской Федерацией с отчаянной попыткой России оставить эту страну за собой.

При этом самое важное — она легко могла бы оставить эту страну за собой, если бы не только миллиарды Мадуро дала, а посоветовала бы ему, как выстроить там нормальную экономику. Но мы видим, что это экономический кризис, который перешел в политический.

И последнее. Очень многие источники указывают, что отчаянная борьба за Кубу – ну, за Кубу в меньшей степени, Куба более прозрачная, и замечательная Венесуэла, идет по поводу трафика, наркотрафика – для появления внебюджетных денег у РФ. Потому что у Российской Федерации, как мы знаем, никогда денег нет, и об этом мы еще будем говорить. Потому что когда школьники падают в голодные обмороки, это означает, что у РФ нет денег, хотя она дает деньги Венесуэле.

Короче говоря, из этого всего для нашей передачи важен самый верхний этаж — после Украины, после чертового Томаса, который нанес жесточайший удар российскому самомнению, сейчас может появиться еще одна вещь: потеря Венесуэлы. Тогда деньги не вернутся – раз, тогда Россия, вместе с Сечиным, уйдёт навсегда, как страна, которая поддерживала изверга, человека, который душил и морил с голодом собственный народ — Мадуро, и Россия уйдет оттуда, не получит никаких денег, Венесуэла станет абсолютно независимой от РФ и не вернется туда уже никогда – потому что американцы сделают из этого очень важные выводы.

Причем, я вам гарантирую, мы все узнаем буквально в понедельник-среду, такая вот удивительная, как говорил Ельцин, загогулина.

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