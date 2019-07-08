"Слабее умом": священник РПЦ попал в громкий сексистский скандал

Глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что "женщины слабее умом мужчин".

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", – цитирует церковника НТВ.

В то же время Смирнов подчеркнул, что считает женщин более терпеливыми и заботливыми.

Высказывание представителя РПЦ возмутило общественность. Так, депутат Госдумы Елена Драпеко по этому поводу сказала:

"Я думаю, он опрометчиво это сказал. Скорее всего, ему придется, бедному, потом извиняться. Во всяком случае, перед нашими женщинами, которые работают на руководящих должностях".

В РПЦ объяснили слова Смирнова, заявив, что это его личное мнение. "Точка зрения отца Димитрия Смирнова является его частным мнением. Конечно, церковь не ставила и не ставит своей целью определить, кто умнее – мужчина или женщина", – сказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Дмитрий Смирнов Скрин видео

Напомним, Смирнов не раз провоцировал скандалы своими заявлениями. Ранее он утверждал, что к 2050 году на территории РФ полностью исчезнут россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе почти обнаженную девушку в бикини. В Российской православной церкви отреагировали на инцидент.

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